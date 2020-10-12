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【金管局間接放水】香港逆周期緩衝資本維持1%不變　料第三季數據轉弱

即市財經 17:21 2020/10/12

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香港逆周期緩衝資本維持1%不變

金管局年內將逆周期緩衝資本比率（CCyB）下調1個百分點至1%，預期可釋放約5000億元資金。金融管理專員今日（12日）公布，香港適用的逆周期緩衝資本比率維持不變，仍為1.0%，金管局總裁余偉文指，香港經濟環境仍處於極度不明朗的狀況，因此現階段適宜將CCyB比率維持不變，並繼續觀察有關情況。

金管局表示，定出CCyB比率時已考慮多項定量指標及定性資訊，包括「緩衝資本參考指引」。有關指引根據信貸與本地生產總值的比率相對其長期趨勢的差距，以及住宅物業價格與租金比率相對其長期趨勢的差距而編製，根據今年第2季數據計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為2.5%。

金管局兩度下調逆周期緩衝資本　解構CCyB起源，詳情可見【下一頁】

不過，金管局認為，根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得第3季所有相關數據後，緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率會低於此水平。緩衝資本參考指引在目前情況下將較為波動，現階段較適宜將CCyB比率維持於1.0%，並繼續觀察有關情況。

金管局3月時將香港銀行CCyB比率由2%下調至1%，當時余偉文預期可釋放出約5000億元資金，並希望可釋出政策空間，加強銀行援助中小企。

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編輯：麥德銘

經濟 余偉文 香港金融管理局

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