阿斯利康新冠抗體藥進入最後測試 特朗普曾服同類藥

▲ 阿斯利康（AstraZeneca）宣布，研發的新冠肺炎抗體藥進入最後測試階段。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗及特效藥。阿斯利康（AstraZeneca）宣布，研發的新冠肺炎抗體藥進入最後測試階段。確診新冠肺炎的美國總統特朗普，早前接受治療時也有服用同類抗體藥物，更大讚有效。

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阿斯利康表示，該藥廠研發的新冠抗體藥，已進入臨床測試最後階段，將於未來數周内向6,000多人供應。藥廠會評估無潛在感染風險者服藥後，藥物能否幫助測試者預防病毒感染長達一年。

至於已感染新冠病毒但未出現症狀的患者方面，藥廠會評估藥物能否遏制症狀發作的藥物。如患者已出現症狀，藥廠則會評估藥物的治療成效。

阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）上周五（9日）發聲明表示，長效抗體組合具有潛力，有助提供即時且長效的新冠肺炎治療與預防效果。

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美國總統特朗普（Donald Trump）早前接受新冠肺炎治療時，也有用到抗體藥，為美國藥廠Regeneron研發的實驗性雞尾酒抗體療法REGN-COV2。特朗普盛讚藥物有效，更表示希望免費提供給有需要患者使用。

美國政府已追加投資4.86億美元（約37.9億港元），資助阿斯利康研發新冠肺炎抗體藥物，並確保美國可獲供應多達10萬劑藥。

責任編輯：鄭錦玲