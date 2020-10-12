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【南高加索衝突】停火迅速瀕臨破裂 亞美尼亞人全球多地示威

環球政治 17:31 2020/10/12

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在區內老大俄羅斯斡旋下，阿塞拜疆和亞美尼亞談判10小時後，上周六（10日）達成人道停火協議。但停火協議迅速面臨破裂危機，阿塞拜疆和亞美尼亞互相指責對方開炮攻擊平民。另外，全球多個城市都有亞美尼亞人或其支持者示威，抗議侵略「納戈爾諾－卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）。

阿塞拜疆第二大城市被轟炸 揚言向亞美尼亞報復【下一頁】

阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰【下一頁】

根據俄羅斯斡旋的人道停火協議，阿塞拜疆和亞美尼亞會停止攻擊對方，在紅十字會調停下，交換俘虜和陣亡士兵遺體。這是自9月27日雙方爆發正面衝突以來的首次外交接觸。

可惜，在達成停火協議不久，雙方便已經指責對方違反協議。半島電視台報道，阿塞拜疆周日表示，曾經向境內受到亞美尼亞人控制的納卡地區發動空襲，造成嚴重破壞。但納卡領袖發言人稱，未收到相關資料。

同日較早前，阿塞拜疆則指責亞美尼亞向第二大城市甘賈（Ganja）的民居發炮，並擊中一幢住宅大樓。阿塞拜疆官員稱，攻擊導致9人喪生及34人受傷。

停火不果之際，全球多個城市周日（11日）都有亞美尼亞人和其支持者上街，包括美國洛杉磯、波士頓、紐約、阿根廷布宜諾斯艾利斯，甚至是黎巴嫩貝魯特。

其中，洛杉磯的示威者到駐當地的土耳其領事館外抗議，反對土耳其在背後力撐阿塞拜疆攻擊納卡。而洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）不只在Twitter表態支持在美亞美尼亞人的行動，還聯同多名市長去信美國國務卿蓬佩奧，要求美國領導衝突雙方重返談判桌，並施壓土耳其，阻止對方介入。

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亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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