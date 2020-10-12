【酒醉金迷@iM網欄】屋企囤積大量月餅？ 配搭葡萄酒品嚐滋味倍增！

中秋節收送月餅是禮節亦是傳統，不過問題是過節後家中可能仍有吃不完的月餅囤積，扔掉覺得浪費，但乾啃掉又不夠意思，那不如在家中舉行一場小型的「葡萄酒X月餅配搭派對」，讓滋味與歡樂倍增！

筆者常說「世上的口味無絕對」，每瓶葡萄酒與月餅也許都可碰撞出令閣下情有獨鍾的火花，以下僅是按筆者的個人口味配對，希望能拋磚引玉觸發出大家的小宇宙。

雙黃白蓮蓉月餅 X 法國無年份Brut香檳

這種傳統月餅相信大家不難在家中找到，但由於筆者並不特別嗜甜，因此對它一向敬而遠之，或愛佐以一杯濃郁的紅茶解甜解膩。不過，自從發現它與法國香檳的神奇化學作用後，卻開始懂得欣賞傳統月餅之美味。

香檳明亮的酸度剛好中和了蓮蓉涵料的甜膩，而且這個配搭也能提升香檳本身的白花和果香風味，效果相得益彰。更重要的是，香檳清脆的開瓶聲和綿綿不絕的氣泡肯定能令派對的氣氛變得更熾熱！

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奶黃月餅 X 波爾多蘇玳貴腐甜白葡萄酒

奶黃月餅是筆者近年的至愛，它的外皮甘香鬆軟，內裡的奶黃清香綿滑，小巧旳一顆吃下去也無負擔，如果不用計算卡路里必定很容易吃上癮。與前述的配搭邏輯不同，筆者不需要尋找減低月餅濃重口感的葡萄酒，反而是希望葡萄酒能令奶黃月餅的味道更突出，經過一輪反覆嘗試，筆者認為波爾多蘇玳貴腐甜白葡萄酒勝出！

這種葡萄酒的香氣濃郁而富有層次，年輕時多散發出熱帶水果、杏乾的香氣，伴隨橡木桶帶來的雲呢嗱和烘烤風味，經過陳年後更會發展出焦糖甚至是太妃糖的氣息，與奶黃清甜的口感非常匹配。

除此之外，大家家中如有咸味的月餅如五仁月餅或金華火腿月餅等，亦可嘗試以波爾多或勃根地紅酒配搭，將會收穫意想不到的驚喜！

吳潔怡 波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問 於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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