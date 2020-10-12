【週未好去處】通洲街街市變Cyberpunk總部? 一連9日時尚活動 進入超現實科幻世界

週未又多個地方可去了! 「#ddHK 設計#香港地」（Design District Hong Kong） 將會在10月17日(星期六)至25日(星期日)，舉行名為「數碼龐克號 」(Cyberpunk)的創意時尚活動，包括時裝表演、市集、展覽及導賞團等不同種類，旨在把整個深水埗變成一個超感官科幻城市。

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是次活動主題為「transFORM蛻變」，以一連串多元化活動及設計打造成未來城市模樣，最大亮點之一則由本地十組時裝和配飾設計師親自製作的龐克服飾，他們採用在深水埗購買的物料，各組創作三套數碼龐克服裝，配合周邊特色商舖的設計，讓參與者仿如置身於科幻且超現實的電影場景之中。

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之所以命名為「數碼龐克號」是因為不少外國的科幻電影，例如《銀翼殺手》（Blade Runner）和《攻殼機動隊》 （Ghost in the Shell） 的導演均選擇2019或2020年為未來網絡城市的背景來編寫電影。因此，2020年被稱為「數碼龐克年」，而以滿佈霓虹招牌和摩天大樓的深水埗及旺角均為電影場景，在描繪未來城市的美學形態上，皆以香港為藍本。

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另外，在活動期間，主辦方舉辦與龐克相關的活動，包括市集、展覽及特導賞等，更設有多個打卡位、工作坊及牆畫創作。但值得留意，是次活動雖免費入場，但部分活動需預先登記，詳情需留意官方Facebook。

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責任編輯：潘曉豐