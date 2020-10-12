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港人難闖金融界　《彭博》﹕投行高層半數以上為內地人

環球政經 17:49 2020/10/12

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隨著內地企業來港上市數量不斷增多，再加上政治因素影響，本港銀行家在行業內的競爭減少。彭博援引招聘咨詢公司Robert Walters Plc指，目前港人在投資銀行中擔任的職位比例，從兩年前的40%下降到30%，目前約60%的職位由內地人士擔任，10%則由海外人士擔任。

Robert Walters香港區總監John Mullally指出，行業內高層人士的趨勢與此相似，有半數以上的高層職位由內地人出任。他稱，由於來自中國內地的交易比率極高，內地銀行家掌握更多關係，「20年前內地人只佔該行業的15％，但是隨著內地人海外留學及國際經驗增加，差距不斷縮小。」

薪酬水平降低15至20%

另外隨著內地銀行家不斷增多，行業的薪酬水平正在下滑。Wellesley行政總裁Christian Brun指出，在過去5年行業高級職位薪酬減少15至20%。報道還引述消息人士指，高級董事總經理年薪通常乎85至175萬美元（658億港元至1,356萬港元）），5年前則為100至200萬美元之間（775萬港元至1,550萬港元）。

不過行業中最高層的職位仍由香港人擔任，如摩根大通中國區行政總裁梁治文，而高盛中國區併購業務聯席主管Pierre Chu。另外中國投行業務的幾位負責人，例如瑞銀的John Lee，瑞信的Joe Lai皆來自香港。

港人難以融入內地環境

報道中還訪問一位謝姓銀行家，曾於歐美大型投行任董事總經理，現於一間中型中資券商工作，他稱自己很難打進新公司的核心圈子，人工亦與十年前差不多。根據受訪者指，他所在的部門內地人與香港人的比例是四比一，因為文化差異巨大，包括他在內的很多香港銀行家都在學習中國內地的規矩。

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編輯：林展鋒

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