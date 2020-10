【美國大選】塔利班力挺特朗普連任「我們希望他贏出大選」

▲ 塔利班力挺特朗普連任,指特朗普實現多項重大承諾,拜登等政客則重複不切實際的口號。(資料圖片)

美國大選11月3日舉行,進入衝刺階段,競逐連任的美國總統特朗普,獲活躍於阿富汗的伊斯蘭原教旨武裝組織塔利班力撐。塔利班發言人讚揚特朗普向美國選民實現多項重大承諾,將於大選取勝。有塔利班領袖直言,希望特朗普贏得大選。

【特朗普確診】特朗普擬加快審批神藥 藥廠潑冷水稱仍需測試【下一頁】

特朗普被指牟私利 兒子護航:父親為選總統損失財富【下一頁】

塔利班組織發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問,斷言特朗普(Donald Trump)會贏得大選,因他已向美國選民證明自己,實現多項重大承諾。他稱特朗普的果斷、以及能夠控制國內局勢,將再次獲選民信任。

他稱特朗普在一些小事情上或有遺漏,但大的承諾都實現,過去被欺騙的美國人會再支持特朗普。穆賈希德表示,大部分美國人都對不穩定、經濟失敗及政客的謊言感厭倦。他批評民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)等政客,反覆呼喊不切實際的口號(chant unrealistic slogans)。

CBS報道指,另一名塔利班高層領袖,表明塔利班組織希望特朗普會勝出大選(We hope he will win the election),撤走所有駐阿富汗美軍。

【美國大選】第二輪辯論取消 特朗普或舉行答問大會【下一頁】

北韓金正恩落淚道歉欠真誠?韓媒揭戴瑞士名錶(多圖)【下一頁】

塔利班角色特殊,特朗普的競選團隊對他們的祝福不太領情。特朗普競選團隊傳訊總監默托(Tim Murtaugh)回應時稱:「我們拒絕他們的支持,塔利班應知道總統永遠用盡方法保護美國人利益。」

塔利班對特朗普評價如此之高,主因雙方雖各懷鬼胎,卻目標一致,兩者都支持美軍撤出阿富汗。特朗普一向認為美軍在中東的軍事行動,浪費人力物力,任內積極從中東退撤軍,塔利班則得以乘機擴大在區內的影響力。

責任編輯:林建忠