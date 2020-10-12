【美國大選】塔利班力挺特朗普連任「我們希望他贏出大選」

▲ 塔利班力挺特朗普連任，指特朗普實現多項重大承諾，拜登等政客則重複不切實際的口號。（資料圖片）

美國大選11月3日舉行，進入衝刺階段，競逐連任的美國總統特朗普，獲活躍於阿富汗的伊斯蘭原教旨武裝組織塔利班力撐。塔利班發言人讚揚特朗普向美國選民實現多項重大承諾，將於大選取勝。有塔利班領袖直言，希望特朗普贏得大選。

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塔利班組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，斷言特朗普（Donald Trump）會贏得大選，因他已向美國選民證明自己，實現多項重大承諾。他稱特朗普的果斷、以及能夠控制國內局勢，將再次獲選民信任。

他稱特朗普在一些小事情上或有遺漏，但大的承諾都實現，過去被欺騙的美國人會再支持特朗普。穆賈希德表示，大部分美國人都對不穩定、經濟失敗及政客的謊言感厭倦。他批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）等政客，反覆呼喊不切實際的口號（chant unrealistic slogans）。

CBS報道指，另一名塔利班高層領袖，表明塔利班組織希望特朗普會勝出大選（We hope he will win the election），撤走所有駐阿富汗美軍。

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塔利班角色特殊，特朗普的競選團隊對他們的祝福不太領情。特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）回應時稱：「我們拒絕他們的支持，塔利班應知道總統永遠用盡方法保護美國人利益。」

塔利班對特朗普評價如此之高，主因雙方雖各懷鬼胎，卻目標一致，兩者都支持美軍撤出阿富汗。特朗普一向認為美軍在中東的軍事行動，浪費人力物力，任內積極從中東退撤軍，塔利班則得以乘機擴大在區內的影響力。

責任編輯：林建忠