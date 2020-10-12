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【新股IPO】萬國數據傳本周闖關上市聆訊 擬籌78億元

即市財經 16:56 2020/10/12

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外電報道，中概股萬國數據計劃本周闖關港交所上市聆訊，在香港第二上市。

中概股萬國數據（美：GDS）據報計劃本周尋求通過港交所 （00388） 上市聆訊，在香港第二上市。路透社報道，萬國數據預計集資10億美元（約78億港元），美銀、中金、海通國際、摩根大通為聯席保薦人。

萬國數據為內地高性能數據中心營運商和服務商，在美股年內已累升近7成，最新市值約136億美元（約1,052億港元）。

中美關係緊張，中概股加速回流。除去年底在香港掛牌的阿里巴巴 （09988） 外，年內已有多隻中概股在香港第二上市，包括網易 （09999） 、京東 （09618） 、百勝中國 （09987） 、華住酒店 （01179） 、再鼎醫藥 （09688） 、中通快遞 （02057） 、寶尊電商 （09991） 。若萬國數據成功在港上市，將成為第8隻回流香港的中概股。

中港市場重磅新股螞蟻集團香港上市步伐放緩，若要避開美國大選造成的波動市況，僅餘一周時間，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

美股 中國概念股 萬國數據（美：GDS）

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