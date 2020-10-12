歐盟擬制黑名單 以遏止巨企壟斷問題

外媒引述消息指，歐盟監管機構正草擬一份「黑名單」，當中涉及逾20間大型科網公司，或包括Facebook（美︰FB）、Google（美：GOOGL）、Apple（美︰AAPL）、Amazon（美︰AMZN）等。歐盟可能會推出更嚴厲的新規刖，以限制巨企的市場影響力。

因歐盟監管機構擔心，大型的科網公司會以巨大市場份額去扼殺競爭，所以制定有關名單。消息人士指，名單內的巨企需要遵守較小型公司更嚴格的規例，包括要與競爭對手分享數據，收集資訊的方式要有更高透明度等。望能藉制定名單令大型科網公司改變業務策略，便無需費時及投放大量資源去調查，以控告有關企業違反反壟斷法。

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報道表示，監管機構會根據企業的市佔率與用戶數量去評估及制定名單，但尚未有明確評核準則及名單。但名單將會重點針對美國的企業，部分企業甚或要分析業務。有分析指，此舉恐怕會加劇歐盟監管機構與美國科技巨企的緊張關係。

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