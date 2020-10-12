【宏觀中國】穆迪季度監測報告　上半年影子銀行資產增6500億

國際評級機構穆迪發表《中國影子銀行季度監測報告》，上半年中國廣義影子銀行資產約6,500億元（人民幣，下同），累計增至59.6萬億元，扭轉了去年的跌勢，2019年資產減低了2.3萬億元。

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今年全球經濟備受疫情拖累，中國也不得不「加槓桿」。穆迪報告指，影子銀行增長主要因理財和資管產品的資產增長，也得益於未貼現銀行承兌滙票增長。

上半年影子銀行資產佔名義GDP的比例由2019年底的59.5%提高至60.4%。穆迪指，當局將資管新規的實施期限推遲至2021年底，體現了中國政府為應對疫情衝擊所做出的政策應對，短期內可能導致影子信貸進一步增長。但是，在中期內，監管部門仍會推進資產管理行業的改革。

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分行業來看，上半年房地產信託貸款淨流出2,030億元，而去年同期為流入2,420億元。反之，企業和基建信託貸款分別淨增760億元和710億元，反映企業和基建投資得到政策支持，尤其是電信和數字領域。

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記者：林衛