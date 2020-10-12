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【iPhone 12】全球5G手機銷量增　蘋果藉iPhone 12推動市場

科技 16:43 2020/10/12

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蘋果（Apple）即將發布iPhone 12系列，外國分析師認為，iPhone 12將再次引發5G換機潮，並對蘋果業務至關重要。

蘋果（Apple）即將於本周發布iPhone 12系列，為旗下首度支援5G網絡的手機產品。最近有研究預測，本年全球5G智能手機銷量激增，而中低價手機的市場銷量亦被看好。外國分析師認為，iPhone 12將再次引發5G換機潮，並對蘋果業務至關重要。

日前，調研機構Strategy Analytics發表研究報告指出，今年全球5G智能手機銷量會達到2.5億部，當中蘋果、華為和三星會於今年主要推動5G手機市場增長，總計佔全球銷售三分之二。

＜＜【iPhone 12】蘋果iPhone勢將催動5G普及化　估計全球今年售出2.5億部5G手機

＜＜【iPhone 12 VS 下半年5G機】一文看清2020下半年已推出5G手機　涵蓋低中高價機你點揀？

隨著全球5G電信商數量增加，網絡覆蓋範圍逐漸擴大，各地將再次迎來5G換機潮，現時正是蘋果推出5G版iPhone的好時機。Moor Insights＆Strategy分析師表示，目前中國市場銷售的5G手機較4G手機多，其產品出貨量亦領先於美國。另外，韓國及部分歐洲國家的5G網絡，已達至一定規模。美國在發展5G服務方面相對較落後，當地電信商更希望透過iPhone 12手機，來刺激消費者興趣。

近年中階手機受消費者青睞，據市場調研機構IDC數據顯示，定價低於400美元（約3,100港元）的智能手機，料佔本年全球手機出貨量的73%。據第二季度數據指出，消費者會優先考慮，購買價格在100美元至400美元之間（約775至3,100港元）的中低階智能手機，該產品市場份額佔60%。

＜＜【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測

IDC預測，未來支援5G網絡手機的平均售價，預計會低於500美元（約3,875港元）。但長遠來看，價格在400美元至600美元之間（約3,100至4,650港元）的智能手機，將實現最高增長，同時會為高端手機造成挑戰，加劇市場競爭。

責任編輯：李寶如

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