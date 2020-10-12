【電商直播】今年直播電商規模料突破萬億元　明年料進一步增至近兩萬億

▲ 阿里巴巴與KPMG發表報告指，今年電商直播規模達到萬億元人民幣。

阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里研究院與畢馬威（KPMG）聯合發布的報告指，今年直播電商整體規模達到1.05萬億元（人民幣，下同），相比2019年市場規模4338億元，按年增長142%，直播電商亦正式進入萬億規模。

根據研究估計，直播在電商市場的滲透率達到8.6%，明年預計仍會持續高增長，規模迫近兩萬億元，直播在電商的滲透率達到14.3%。

KPMG中國首席經濟學家康勇預計，直播成為電商營銷新標配、5G等新基建設施令直播電商應用更多元化，更多人才投入直播市場，以及直播電商產業垂直化、專業化。

即將到來的雙十一預計將成為直播電商另一重要日子，淘寶表示將推出官方貨品池，為主播及貨品搭建新速溝通的橋樑。淘寶直播MGN負責人李明更指，今年雙十一期間，知名品牌的總裁都將走到淘寶直播間，為自己的商品「直播帶貨」。

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編輯：謝克迪