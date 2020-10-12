【新冠肺炎】袁國勇團隊證抗潰瘍藥物　可抑新冠病毒數量

新冠肺炎疫情持續，港大化學和微生物學研究團隊研究發現，一種常用含金屬鉍的抗潰瘍藥物「枸櫞酸鉍雷尼替丁」在動物實驗中能顯著降低新冠病毒的數目，並有效舒緩與病毒相關的炎症，有望能為新冠肺炎患者提供一個更安全有效的療法。

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研究由港大理學院化學系孫紅哲及微生物學系袁國勇領導，在金色敘利亞倉鼠的感染模型中，證實能有效抑制新型冠狀病毒的複製，減少上呼吸道和下呼吸道的病毒載量，同時也能緩解與病毒相關的肺炎等炎症。藥物能顯著降低受新型冠狀病毒感染的動物細胞中的病毒量超過1,000倍以上。

早前有研究顯示，瑞德西韋對治療新型冠狀病毒感染也有療效，而「枸櫞酸鉍雷尼替丁」相比前者，受感染動物的新型冠狀病毒數目能明顯降低近100倍。

團隊之一、港大微生物學系臨床助理教授陳福和指出，雖然「枸櫞酸鉍雷尼替丁」已被坊間使用多年，但籲市民不要先行購買，若過量食用或「亂食」有機會出現副作用。他又指，藥物主要是口服，其特性不易被身體吸收，若病毒感染已到肺部甚至全身，其抗病毒效果未必明顯，仍有待臨床測試。

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責任編輯：楊子瑩