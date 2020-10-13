【內需股牛市】點揀爆炒消費股？惠理教你兩招傍身

要數市場近來最關注的概念，非內需消費股莫屬。由十一黃金周逼近開始，資金已憧憬內地在經濟活動解封下重現報復式消費，帶動多個消費相關行業衝高。惠理一向屬消費概念好友，更教路揀股上傾向留意兩大特質：（1）市佔增長潛力、（2）利潤率擴大空間。

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消費活動復甦帶領板塊動力增強，但惠理基金高級基金經理徐福宏更喜歡的，乃長遠消費升值概念，「基本上過往兩年多在對外分享時，都提到了消費升值，在組合比重中，非必需消費品股長期都在首三大行業分布。而消費升值概念可以很闊，但當中有兩個元素，都長時堅持（看好）。」

擁創新產品 助爭更高市佔率

徐福宏表示，該行選股時最重視的，是消費行業公司有否創新產品，因為此舉不但可幫助公司爭取市場佔有率，一旦相關創新產品受消費者青睞，售價更可提高。「舉例即食麵或乳類產品可能收貴多數元，但這數元比起原本產品已代表30%或40%溢價。這樣的話，公司可以賺到多了的利潤，並且幫助擴大市場佔有率，這概念在二十年前未必能成事，因為近十年中產才快速增長，推動大眾願意消費。」

因此，徐福宏旗下基金買入消費股時，並非僅個別行業，「消費股可以很傳統，買一些汽車股、家電股，或者衣服製造商，這是很片面的說法……應集中看（公司）利潤增長，然後爭取市場佔有率，做到此兩元素的公司，發盈喜或帶動盈利增長的潛力會大很多。」

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記者：莫亦熙