【港股追蹤】謝霆鋒入股後即急升17％　中金都唱好續睇呢個目標價

特步國際（01368）上周五公布，向品牌代言人謝霆鋒以每股2.48元發行500萬股，較前收市價折讓1.2%。該股今早隨即爆升17.5%，收報2.95元，以現價計算，謝霆鋒1日賬面即賺逾200萬元。

中金今日亦發研報指，預計第三季度特步零售銷售表現持續回升，認為9月有望維持好轉勢頭；此外，該行預計2020下半年零售銷售按年增長有望轉正。給予跑贏行業評級，維持目標價3.36元不變。

中金指，考慮到第四季度初低溫利好(冷冬有望提升2020冬季系列銷售表現)，公司過去幾年建立了良好的零售監控基礎設施(如扁平化經銷模式和線下門店ERP100%全覆蓋)，相比2012至13年國內運動用品市場去庫存，本次疫情的影響更加可控。

電商促銷活動方面，中金預計零售折扣將維持在該水平直至4季度初。預計渠道庫存壓力有望於2020年底有所緩解，同時該行預計渠道庫存回歸至正常4個月水平或要等到2021年初。加上消費情緒不確定性，經銷商對20年4季度和21年1季度的展銷會較為保守。該行認為隨著外部壓力的減小，補貨訂單有望提升。

中金維持公司2020和2021年每股盈利預測0.21元和0.28元，對應為11倍2020年和8倍2021年市盈率。該行維持特步國際（01368）跑贏行業和目標價3.36元，較當前股價存在近14%上升空間。



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