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【趁市旺上車】新盤柏傲莊爆旺 上車客怕未來樓價更貴 速以566萬購尚城兩房

股樓投資 16:24 2020/10/12

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市場引頸以待多時、新世界發展(00017）與港鐵（00066）合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊I自上周五（9日）開價後，成整個樓市焦點，也帶動整個樓市氣氛，近日上車客入市的個案明顯增加，其中一名年輕上車客火速拍板購入尚城2房。

【全城焦點】「超級新盤」柏傲莊 睇示位要等6個鐘 周末十大屋苑成交量急挫29%，了解按【下一頁

中原地產副分區營業經理陳逸承表示，近期一二手交投明顯回暖，入市氣氛蔓延至二三線屋苑。 尚城3座高層D室新近錄得成交，實用面積531平方呎，兩房間隔，叫價610萬元，吸引買家洽購，放盤短短兩日，議價後以566.8萬元成交，折合實用呎價10,674元。原業主於2011年4月以341萬元一手買入單位，帳面獲利約225.8萬元，單位9年升值66%。

【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平，了解按【下一頁

陳逸承表示，買家為年輕上車客，把握低息環境置業，眼見大圍站新盤認購反應非常熱烈，對後市信心增強，見上址間隔實用，業主肯減價，火速拍板承接。

此外，屯門卓爾居單位也獲上車客極速購入，中原地產分行經理葉津榮表示，卓爾居2座低層C室，實用面積679平方呎，三房套房間隔，向東北，外望河景，業主早上放盤，當晚極速獲買家承接，叫價820萬元，減價20萬元，以800萬元沽出，折合平均實用呎價11,782元。

【上車客入市】海逸豪園2房劈價9%仍企硬千萬成交 業主持貨10年帳面賺1.1倍，了解按【下一頁

葉津榮表示，買家為同區上車客，物色卓爾居河景三房放盤多時，日前得知心水戶型有新放盤，迅速前往睇樓，並隨即作出洽購，業主當晚最終肯減至800萬元，買家見價錢較上月同類單位855萬元造價平50萬元或6%，深知機不可失，立即拍板承接。原業主則於1997年12月以353.02萬元一手買入單位，持貨23年易手，帳面獲利446.98萬元或1.3倍。

 

 

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記者：陳詠妍

尚城 卓爾居 樓價 放盤 新世界 柏傲莊I

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