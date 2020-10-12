【負利率】英倫央行向銀行發信 查詢負利率準備情況
即市財經 16:22 2020/10/12
英倫銀行（Bank of England）上月表示考慮在有需要時實行負利率，今日即有英國傳媒報道，英倫銀行向當地銀行業界發信，就政策利率一旦降至0或負利率的準備情況作出查詢。
《Telegraph》報道，英倫銀行副行長Sam Woods向業界致函，要求銀行於11月12日前就實施0息或負利率的準備情況提交相關資料。
Woods在信中亦要求銀行提供實行各方案的每個步驟，認為金融業在營運上需做好準備，一旦負利率政策開始生效，也不會對其造成安全及穩定性造成嚴重影響。他又指，希望可以知道銀行實施負利率會否面對技術上的挑戰，故企業需完成問卷調查，以了解其對相關政策轉變的準備情況。
市場普遍預期，英倫銀行將於11月5日宣布提高買債規模，以協助英國經濟從疫情下恢復。
英倫銀行在今年3月，將政策利率下調至0.1%的歷史新低。
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編輯：袁諾曦