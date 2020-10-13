【阿里巴巴股價】阿里巴巴港美齊創新高 美股較港高4.86元 富瑞升價至363元（第二版）

▲ 阿里巴巴投資者日後股價持續突破，今日再創新高高見293元。

阿里巴巴 （09988） 投資者日後股價持續突破，今日再創上市新高，高見293元，全日收漲2%，報292元，成交44億元，阿里巴巴股價較舉行投資者日（9月28日至30日）之前已累漲13%。阿里巴巴美股表現亦強勢，美股周一高見309.64美元，即較港股高9.9港元，折算收報296.86港元，較港高4.86元或1.7%。

市場追捧阿里巴巴前景，券商相繼上調目標價，富瑞最新將阿里港股目標價由307元上調至363元，維持「買入」評級。美股目標價則由314美元調升至372美元。

富瑞亞太區互聯網及媒體行業研究部董事總經理莊耀鴻認為，阿里巴巴在生態系統內不同業務板塊均取得矚目進展，重申阿里巴巴為中國互聯網行業首選，預期經過618促銷以及疫情後消費復甦帶動，阿里巴巴在9月季度可錄得強勁季績。

阿里巴巴來港近1年，原有外資股東已累計沽貨逾5400億元，詳情請按【下一頁】

富瑞預計，阿里巴巴上季收入按年增長28%至1530億元（人民幣，下同），天貓實物商品GMV（成交額）按年增長23%，得益於強勁的執行能力，預計繼續跑贏行業增長；雲業務收入預計增長54%至143億元。集團EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）料按年增長25%，Non-GAAP（非通用會計準則）純利預計錄得400億元。

此前高盛已將阿里目標價上調11%至341元，評級「確信買入」，看好阿里巴巴擁有多個增長引擎。大和則將阿里巴巴目標價由294元上調至348元，維持「買入」評級。目前大行中最牛的為麥格理，看阿里巴巴403元。

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編輯：陳健婷