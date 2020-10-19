【ETF互掛】恒生投資首家ETF互掛產品周五掛牌　追蹤滬深300指數

▲ 恒生投資推首家ETF互掛產品 追蹤滬深300指數

中港證監會8月宣布批准ETF互掛，首家按ETF互掛機制的ETF快在港推出。恒生投資管理公布，旗下恒生嘉實滬深300指數ETF （03130） 獲證監會批准，上周三啟動首次發行（initial offering period，IOP），3130將投資現時在內地掛牌的嘉實滬深300ETF（159919）。據最新資料， 3130預計10月23日（周五）在港掛牌。

恒生投資管理表示，3130首次發行期僅供機構投資者認購，每手交易單位為100個，總管理費為基金應佔主ETF資產淨值的0.5%。

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目前香港已有追蹤滬深300指數的ETF掛牌，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊認為，香港現時掛牌的滬深300指數ETF，都是經RQFII（人民幣合格境外投資者）購入A股，會受到外資不得持有A股個股30%的限制，或未能以「全面複雜」策略追蹤指數，增加偏離風險，以ETF互掛方式上市產品，由於直接購買內地掛牌ETF，不會受外資持股限制影響。

她續指，聯接ETF以投資單一主ETF，交易費用可以較低，而且實滬深300ETF資產管理規模逾200億人民幣，較香港現時所有滬深300 相關ETF得總和要高，流通性更勝。

據監管機構介紹，港交所、深交所將分別推出兩家連接ETF，相關連接ETF將會以最少90%資產淨值投資對方市場的主ETF。

在內地掛牌、買入香港現有ETF的聯接ETF上月已啟動初始認購期，相關基金將分別買入恒生國指ETF （02828） 、工銀南方中國 （03167） 。

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記者：麥德銘