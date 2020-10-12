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特朗普於Twitte自稱免疫　被標註警語

環球政經 17:10 2020/10/12

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美國總統特朗普於10月11日在社交平台Twitter上發文，自稱對新冠肺炎病毒已經免疫，隨後被官方標註「與新冠肺炎疫情相關的誤導及潛在危險資訊」。

 【美元貶值】高盛：拜登勝算上升、疫苗研發進展佳 料美元將貶至2018年低位：【下一頁

特朗普在Twitter上說：「昨天（10日）從白宮的醫生獲得全面和完整的簽字。這代表，我不會再染病（免疫），也不會傳染他人。很高興得知此事！！！」隨後，這段話隨後便被被標註警語，被指該文字是違反Twitter守則，即傳播有關新冠肺炎資訊，具誤導並有潛在危險，不過仍被允許出現在社交平台中。

有外媒就發現，在周六（10日）晚上，白宮的內科醫生Sean Conley所發表的筆記並記沒有提到免疫力。Sean Conley寫道：「特朗普不再是『向他人傳播的風險』。」之後又指，會繼續將繼續監視特朗普的健康進度。

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責任編輯：黎淑雯

 

疫情 社交平台 拜登 特朗普

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