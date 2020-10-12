【終身壽險】滙豐保險推「滙瓏」終身壽險計劃　攻高資產淨值人士　可更改保單受保人3次

滙豐保險今天宣布推出終身壽險計劃「滙瓏保險計劃」，結合高額保障與長期資本增長潛力，為高淨值和超高淨值人士而設，提供獨特方案，在遺產規劃上提供更大的靈活性，該計劃將只透過特選的高淨值保險經紀提供。

滙瓏保險計劃專為高淨值和超高淨值人士而設，最低投保額為200萬美元。若受保人因意外而不幸身故，涵蓋的「意外死亡保障」附加條款將額外發放已繳總保費的30%。

滙瓏保險計劃以保證現金價值及特別獎賞的形式，提供資本增長潛力。保單價值在期滿前持續增長，直至受保人年滿99歲。該計劃的總預期年回報高達2.5%，滙豐保險表示預計回本期亦為市場上同類產品最短之一。

若受保人在保單期內身故，將獲發保證身故賠償。若受保人於第10個保單年度或年滿70歲之前身故（以較後者為準），保證身故賠償可以高達已繳總保費的390%，身故賠償總額可達已繳總保費的556%。為減輕市場波動帶來的影響並滿足客戶處於不同人生階段的需求，在保單已生效20個保單年度或以上後，若沒有未償還的債項，客戶可以無限次行使保單價值管理權益的選項，妥善管理儲蓄並保障部分保單價值免受市場波幅的影響。

此外，滙瓏保險計劃允許保單持有人於第三個保單年度後，或繳清所有保費後（以較後者為準），更改保單受保人多達三次。計劃亦允許保單持有人為兒童保險單委任第二保單持有人，確保在原有保單持有人不幸身故後，保單仍可由所信任的人管理。計劃並提供兩種身故賠償安排選項，可以一筆過全數支付身故賠償或以分期方式支付，讓客戶在離世後逐步將財富分配給下一代。

滙豐保險表示，根據滙豐環球研究最近發布的《亞洲人口結構》報告，預計亞洲的財富將從2010年的15萬億美元增至2050年的108萬億美元。與世界各地人士相比，亞洲人的平均工作年期較長，且積累更多資產，目前的儲蓄率已經超越西方國家。基於對多元化投資有更大的需求，他們現在正逐步轉至投向保險和互惠基金資產，以策劃豐盛的退休生活。

滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，在財富傳承規劃中，遺產規劃方案正逐漸成為高淨值和超高淨值客戶的重要工具。滙瓏保險計劃特別是針對提供保證高額保障，長期資本增長和多樣化的財富傳承選項以彌補市場缺口。「憑藉滙豐保險在提供可持續保險方案方面的可靠經驗，我們有信心，正當我們不斷努力成為亞洲領先的財富管理公司的同時，滙瓏保險計劃將成為另一項能滿足我們高淨值和超高淨值客戶獨特要求的標誌性產品。」

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責任編輯：葉卓偉