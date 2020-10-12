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【買樓理財】「柏傲莊狂熱」助樓市反彈　近鐵路站上車盤有何選？

股樓投資 16:40 2020/10/12

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大圍站上蓋項目柏傲莊開價，折實入場價由628.9萬元起，速成市場焦點，更帶動樓市交投氣氛好轉，上車客亦加快入市。不過，市道好轉，即代表樓價回升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，樓價有跡象已經完成尋底階段，料中秋前後，樓價可以重拾升軌。事實上，近期上車盤樓價回升，若預算不多，又想買私樓，或要到上水搵盤。 

柏傲莊首張價單　一房至三房入場價一覽

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中原陳夑佳說，上水名都3座低層A室，實用面積391平方呎，兩房間隔，終以476.8萬元易手，實用呎價12,194元。資料顯示，原業主於1997年，以221萬元購入上址，持貨23年，現賺255.8萬元離場，單位升值116%。 

以上址為例，成交價476.8萬元，承造九成按揭，首期要47.68萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款16,955元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約40,609元。 

【買樓理財】元朗溱柏272呎　7年升值近六成　半新盤愈細愈好炒？【下一頁

資料顯示，上水名都位於上水智昌路9號，於1992年入伙，共有4座，提供780個伙，實用面積約369至492平呎。此外，上水名都交通便利，鄰近港鐵上水站，向來有上車客支持。

雖然市道好轉，惟二手市場仍錄蝕讓。利嘉閣林偉明透露，上水天巒加倫大道單號屋，實用面積約1,587平方呎，原叫價2,000萬元放售，終減價180萬元，以1,820萬元易手，實用呎價約11,468元。據悉，原業主於2010年10月，以2,199.9萬元買入上址，持貨至今約10年，現帳面蝕約379.9萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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