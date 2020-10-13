【浪卡消息】天文台：4時前改發三號強風信號機會較低　港股全日停市（附港股交易安排）

▲ 天文台料下午4時前難改發三號強風訊號，港股勢全日停市

浪卡襲港下，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，港股交易全日停市。天文台指出，熱帶風暴浪卡正移向香港西南方，香港仍有一段時間會受浪卡帶來的烈風威脅，今日下午4時前改發3號強風信號的機會較低，由於8號風球已延續至中午，港股今日將全日停市。

上交所今早已公告，聯交所因颱風暫停交易，滬港通下港股通暫停交易。

港股於8號風球下交易安排

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

天文台表示，在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大。隨著浪卡移向香港西南方，本港的風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，浪卡亦為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時81、62及61公里，最高陣風分別超過每小時92、76及77公里。

▲ 浪卡周二凌晨3時最新位置

▲ 浪卡周二上午11時最新位置

▲ 天文台未來9天的天氣預測。

相關文章：百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記 高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）

相關文章：百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記 登記及中獎須知

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍