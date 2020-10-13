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【浪卡消息】天文台：三號強風信號會維持一段時間　恒指夜期暫停（附港股交易安排）

即市財經 19:47 2020/10/13

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天文台料下午4時前難改發三號強風訊號，港股勢全日停市

浪卡襲港下，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，港股交易全日停市。天文台指出，浪卡會進一步遠離香港，但在浪卡和東北季候風的共同影響下，今晚及明日初時會繼續吹强風，離岸及高地亦間中吹烈風，預計三號强風信號會維持一段時間。由於8號風球於今早開始高掛逾12小時，港股今日全日停市，恒指夜期時段也會暫停。

港交所表示，今天的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後期貨交易時段（即夜期時段），所有證券結算及交收服務、滬深港通北向交易今天也暫停。上交所、深交所今早已公告，因應香港停市暫停南向港股通交易一天。

港股於8號風球下交易安排

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天文台下午4時45分表示，浪卡即將在海南島登陸。隨著浪卡登陸後減弱，並進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱。天文台會視乎本地的風力情況，在下午6時至8時考慮改發三號強風信號。

浪卡於周二下午7時位置。

未來9天的天氣預測。

天文台續指，與浪卡相關的雨帶正影響珠江口一帶，重申海面會有湧浪及非常大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、青洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時78、68及59公里，最高陣風分別超過每小時91、86及83公里。

 

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編輯：陳韻妍

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