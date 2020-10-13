  • 26°C
香港時間 : 20201013日 (二) 09:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【浪卡消息】天文台發8號風球料全日日間維持　北水今暫停、港股或全日停市（附港股交易安排）

即市財經 09:13 2020/10/13

分享：

港股早市交易停市，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大。天文台預料八號烈風或暴風信號會在今日日間大部份時間維持。若天文台中午前未解除8號風球，港股今日將全日停市。上交所公告，聯交所因颱風暫停交易。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》，滬港通下港股通暫停交易。

隨著浪卡移向香港西南方，本港的風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，在香港東南方與浪卡有關的強雨帶亦會逐漸移向廣東東部沿岸，為該區帶來狂風驟雨。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、60及56公里，最高陣風分別超過每小時77、77及75公里。

港股於8號風球下交易安排

    點擊圖片放大
    +3
    +2

天文台表示，在浪卡及東北季候風的共同影響下，星期二、三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。高空反氣旋會在本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。天文台預料，另一個熱帶氣旋會在接近週末進入及橫過南海中部，並有所增強。

天文台未來9天的天氣預測。

相關文章：百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）

相關文章：百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　登記及中獎須知

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 天文台 南中國海

下一篇文章

【美股焦點】迪士尼重組業務專注串流媒體服務　股價盤後升5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【浪卡消息】天文台發8號風球料全日日間維持　北水今暫停、港股或全日停市（附港股交易安排）
【浪卡消息】天文台發8號風球料全日日間維持　北水今暫停、港股或全日停市（附港股交易安排）
【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升6%　中芯國際大升逾一成
【晶片股】中興通訊5G基站應用自研7納米晶片、股價升6%　中芯國際大升逾一成
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【中芯股價】中芯國際飈逾一成　N+1晶片流片測試獲通過
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【恒指夜期】夜期收市升27點　阿里巴巴美高見300港元（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升27點　阿里巴巴美高見300港元（不斷更新）