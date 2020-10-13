【浪卡消息】天文台發8號風球料全日日間維持　北水今暫停、港股或全日停市（附港股交易安排）

港股早市交易停市，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大。天文台預料八號烈風或暴風信號會在今日日間大部份時間維持。若天文台中午前未解除8號風球，港股今日將全日停市。上交所公告，聯交所因颱風暫停交易。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》，滬港通下港股通暫停交易。

隨著浪卡移向香港西南方，本港的風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，在香港東南方與浪卡有關的強雨帶亦會逐漸移向廣東東部沿岸，為該區帶來狂風驟雨。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、60及56公里，最高陣風分別超過每小時77、77及75公里。

港股於8號風球下交易安排

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天文台表示，在浪卡及東北季候風的共同影響下，星期二、三華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。高空反氣旋會在本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。天文台預料，另一個熱帶氣旋會在接近週末進入及橫過南海中部，並有所增強。

▲ 天文台未來9天的天氣預測。

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編輯：陳韻妍