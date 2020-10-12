【港股追蹤】大摩予舜宇「增持」評級　睇好第四季出貨量　9月兩大鏡頭出貨量率先創歷史新高

摩根士丹利今日發表研究報告，預期受惠於客戶群調整及汽車市場復甦，料舜宇光學(02382) 第四季出貨量會有驚喜。大摩指，雖然缺少華為訂單會令市場上鏡頭產品轉移趨勢減慢，但發現近期來自OPPO、Vivo、小米(01810) 及三星的訂單激增，相信舜宇第四季鏡頭及手機鏡頭模組(CCM)銷售增長勢頭仍然強勁，續予「增持」評級，目標價150元。

舜宇上周五率先公布9月份出貨量，當中最賺錢的手機鏡頭出貨量1.68億件，按年增長16%，連續4個月增長，並創歷史新高；車載鏡頭出貨637.2萬件，同樣創下了歷史新高。

另外，值得注意的是，並不是所有供應商都有好景況。蘋果供應商大立光，據公告數據，9月份大立光收入按年下滑22.3%，已連續第3個月下滑。

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