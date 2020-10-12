【新股IPO】滄港鐵路2169今日起招股 入場費約4444元

內地貨運鐵路營運商滄港鐵路（新上市編號：02169）今日起至周四（15日）招股，計劃發售2.5億股，其中10%公開發售，招股價介乎0.85元至1.1元，每手4,000股，入場費約4,4444元，10月23日上市；創陞融資為獨家保薦人。

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是次集資所得，其中63.3%用於建設兩條新的鐵路支線；20.2%用於技術升級、購買新機車及購買額外的設備；11.9%用於結算土地使用權的部分應付款項；3.1%用於償還銀行貸款；1.5%為營運資金及一般公司用途。

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滄港鐵路為河北省地方鐵路營運商，業務分別為鐵路貨運、輔助業務、裝卸、道路貨運、建設、保養及維修等，其鐵路貨運業務佔總收入約7成。截至今年首5個月，集團純利按年增16.1%至2943萬元人民幣；收入按年增1.1%至1.52億元人民幣。

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記者：張以正