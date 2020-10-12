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滙豐保險推終身壽險滙瓏保險計劃

即市財經 15:55 2020/10/12

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滙豐保險香港行政總裁文德華（中），滙豐保險香港產品業務主管張家俊（左）及滙豐保險香港署理首席分銷業務及客戶總監曾珮珊（右）宣布推出滙瓏保險計劃。

滙豐保險宣布，推出結合高額保障與長期資本增長潛力的終身壽險計劃 - 滙瓏保險計劃。該計劃針對高淨值和超高淨值人士而設，最低投保額為200萬美元（1550萬港元）。該計劃的總預期年回報高達2.5%，預計回本期亦為市場上同類產品最短之一。

滙瓏保險計劃以保證現金價值及特別獎賞的形式，為客戶提供長期的資本增長潛力。因此，保單價值在期滿前持續增長，直至受保人年滿99歲。若受保人因意外而不幸身故，涵蓋的「意外死亡保障」附加條款將額外發放已繳總保費的30%。

若受保人在保單期內身故，將獲發保證身故賠償。若受保人於第10個保單年度或年滿70歲之前身故（以較後者為準），保證身故賠償可以高達已繳總保費的390%，身故賠償總額可達已繳總保費的556%。同時，為減輕市場波動帶來的影響並滿足客戶處於不同人生階段的需求，在保單已生效20個保單年度或以上後，若沒有未償還的債項，客戶可以無限次行使保單價值管理權益的選項，妥善管理儲蓄並保障部分保單價值免受市場波幅的影響。

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