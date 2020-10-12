百佳抽獎│百佳抽獎登記及中獎須知　未滿18歲、身份證無年份點算好？

▲ 百佳抽獎已開始登記。

超市百佳推「誠心賞你」大抽獎已接受網上登記。百佳抽獎人人可以參與，不用消費就能抽獎。百佳抽獎網上登記由周一（12日）至周日（18日）舉行，登記簡單，但也有不少事項需要留意。未滿18歲的市民也可以登記百佳抽獎，一旦未滿18歲的市民中奬，領奬時須由父/母或監護人陪同。百佳指，每個手提電話號碼只限登記及中獎百佳抽獎一次，重複登記即告作廢。

百佳抽獎登記高峰近10萬人排隊，連結可按【下一頁】

百佳「誠心賞你」抽獎Q&A，看圖更清楚

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參加百佳抽獎的市民，只須於網上或以電話登記資料，提供有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，即可參加「誠心賞你」百佳抽獎，共32萬名得奬者。百佳會於10月23日舉行抽獎，並由電腦隨機抽出得獎者，得獎者將會經登記的手提電話號碼獲取短訊通知。

百佳「誠心賞你」參加詳情，看圖更清楚

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身份證僅載有出生年份 用簽發日期登記

百佳指，如參加者之手提電話號碼沒有語音或手提電話短訊（SMS）功能或於領獎時登記電話號碼已停止服務、無效或已更改，百佳超級市場將無法通知得奬，其得獎資格將被取消而不作另行通知。

百佳稱，如參加者之香港身份證僅載有出生年份，並未列明出生月份及日期，參加者可以香港身份證上所列明之「簽發日期」之月份及日期作登記之用。

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編輯：陳韻妍