【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉

▲ 麥當勞與Green Monday首度合作，將由明日起推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列。

麥當勞與Green Monday首度合作，將由明日起推出期間限定「OmniPork Luncheon新餐肉」系列，以厚切新餐肉製多款早晨套餐和McCafé美食。

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麥當勞由10月13日起，期間限定的「OmniPork Luncheon新餐肉」系列將會登場。新系統選用獨家供應的15mm厚切新餐肉， 不需落油煎煮，含0膽固醇，其熱量、飽和脂肪和鈉含量亦較罐裝豬肉製午餐肉低。

早餐、McCafé 有得試

「OmniPork Luncheon新餐肉」系列包括充滿港式茶餐廳風味的「新餐肉蛋扭扭粉」、「新餐肉精選套餐」。愛好熱香餅的亦有「新餐肉珍寶套餐」， 新餐肉加上香甜熱香餅、香滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅。除此之外，亦不少得「新餐肉炒蛋堡」， 以鬆軟麵包夾著香煎的厚切新餐肉，配上嫩滑炒蛋。

15mm厚切新餐肉亦同時登陸McCafé，由10月13日起，McCafé全新推出「新餐肉蛋沙律意式飽」和「新餐肉碎蛋芝味多士」，全日供應。

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為慶祝全新系列登場，麥當勞App將於10月13日送上多張早晨套餐電子優惠券。顧客凡選購「OmniPork Luncheon新餐肉」系列早晨套餐、McCafé「新餐肉蛋沙律意式飽」和「新餐肉碎蛋芝味多士」套餐，即可憑麥當勞App內的優惠券減HK$3。

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責任編輯：葉泳珊