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【中港融合】本地銀行家失飯碗　彭博：6成投行職位由內地人擔任

即市財經 15:43 2020/10/12

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彭博引述業內資深人士稱，香港人在香港投資銀行職位的佔已從兩年前的40％下降至約30％。

香港作為國際金融中心，金融界人士一向被視為天之驕子，但本地銀行家也面臨掉飯碗的命運。彭博引述業內資深人士稱，目前香港投資銀行60％職位由內地人士擔任。報道指，中資證券公司不願僱用和晉升香港人，部分原因是與香港的社會衝突有關。

招聘公司Robert Walters表示，當地人在香港投資銀行職位的佔比已從兩年前的40％下降至約30％，目前60％的職位由內地人士擔任，10％的職位由海外人士擔任。高管獵頭公司Wellesley的估計顯示，行業高層人士的趨勢與此相似，一半以上的高級職位由內地人擔任 。

Robert Walters香港地區總監John Mullally表示，由於來自中國內地的交易比率極高，可以理解的是內地銀行家掌握許多這種關係。他指出，20年前，內地人只佔該行業的15％，隨着內地人廣泛的出國留學和累積國際經驗，幫助內地縮小了與香港的技能差距。

另外，隨着來自內地的銀行家供應增加，令香港銀行家薪酬待遇下降。Wellesley行政總裁Christian Brun表示，過去5年來，高級職位的薪酬下降了15至20%。報道引述知情人士稱，高級董事總經理的年薪普遍介乎85萬美元至175萬美元，而2015年為100萬美元至200萬美元。

報道又指，自2016年以來，摩根士丹利(Morgan Stanley)已從內地晉升了約15名董事總經理，而香港人晉升為董事總經理僅有11名。另一家美資大行高盛，在2018年任命了三位內地公民參加其最新的合作夥伴計劃，為中國有史以來最多的一次；至於近年港人較高層晉升主要是在較少面對客戶的領域，例如交易、研究和支援。不過，高盛和摩根士丹利均拒絕就上述報道置評。

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編輯：吳敏芳

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