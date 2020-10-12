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【移民澳洲】移民官員：無計劃限制共產黨人士入籍

環球社會熱點 15:45 2020/10/12

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【移民澳洲】澳洲移民官員：無計劃限制共產黨人士入籍

中美角力加劇下，美國政府收緊移民政策，明文限制有共產黨背景的人士申請入籍美國，外界關注其他西方國家會否跟隨。有眾多華裔移民的澳洲，有官員就表明，無計劃禁止共產黨人士取得公民身份。

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澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）較早前被問到，會否仿傚美國，限制共產黨人士取得公民身份，杜吉指沒有收到方案，「這不是我們計劃的一部份。」

杜吉指，當地的華人是澳洲的重要一分子，又稱不認為澳洲華人不參與澳洲生活，強調澳洲國會已有來自香港的議員。

來自香港的廖嬋娥，曾就讀庇理羅士女子中學及香港理工大學，後來赴澳留學並歸化入籍。她在2019年當選澳洲聯邦眾議員，是澳洲首位華裔眾議員，去年曾公開讚揚香港示威者爭取民主。

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澳洲政府近期積極吸引香港人才，繼早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，據報澳洲政府為吸引香港商界人才，澳洲政府成立一支「突擊隊」作招攬，以壯大澳洲金融服務業、金融科技業等。

另外，澳洲近期進行移民制度調整，對申請伴侶簽證移民澳洲的人士，增設英語水平測試，申請者英文能力需達相當於國際英語測試系統（IELTS）平均獲4.5分。杜吉稱目前100萬名於澳洲居住人士，英語水平極低，工作和社交能力受限。

責任編輯：林建忠

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