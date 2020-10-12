人民幣係咁升 又關拜登事？　中金報告話預視大選行情

人民幣近日氣勢如虹，升穿6.7水平，每美元兌人民幣最新報6.6932。中金發表報告指，人民幣強勢，反映市場預期拜登（Joe Biden）可勝出美國總統大選，美元匯價勢將進一步回落。

中金報告指出，人民幣升值主要反映美國「大選行情」帶來的兩個預期：

一 中美關系改善樂觀預期

自第一場美國總統候選人辯論以來，拜登在民調中的支持率上升，在關鍵搖擺州也保持一定優勢。部分投資者預計，如果拜登當選下一任美國總統，中美關系或轉向更加正常的狀態，比如拜登不會像特朗普（Donald Trump）那樣「推特（Twitter）治國」，而是採取更傳統、更溫和的外交方式，進而降低政治不確定性。

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從拜登的競選議題來看，其並不熱衷於加征關稅，而是更關注環保問題。市場認為如果拜登當選，中美在貿易領域的爭端可能緩解，在環保領域將有更多共同話題。近期中國政府表示將致力於實現「碳中和」，這也增加了中美合作的可能性。

二 民主黨上台後加大財政刺激樂觀預期

近一星期以來，愈來愈多投資者認為民主黨可能在大選中橫掃，即拜登勝選加上民主黨拿下參、眾兩院。如是，明年美國政府加大財政刺激力度的概率將上升，因為當前民主黨人提議的新一輪財政刺激力度約為2.2萬億美元，高於共和黨人提議的6,000億至1.5萬億美元。

更積極的財政政策利好全球經濟和貿易復蘇，推升風險偏好，促使投資者追逐非美資產，進而加大美元貶值壓力。近一周10年期美債收益率上升至0.8%，為5月以來最高水平，而新興市場貨幣也普遍兌美元上漲，表明市場在定價拜登獲勝後的全球宏觀環境。

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報告又指出，儘管拜登民調領先，美國大選仍然充滿變數。即便拜登當選，其對華政策尚缺乏細節，不確定性依然存在。如果拜登獲勝，他是否會很快取消對中國出口商品的關稅，都有待觀察，在其他問題上對中國的態度究竟怎樣，也還不清晰。

從經濟基本面來看，不宜把人民幣升值簡單線性外推。疫情以來，中國經濟復蘇呈現出供給快於需求的特征，工業恢復快，消費恢復慢。在剛剛過去的「十一」假期，餐飲、交通運輸等消費活動也還未恢復到往年同期的水平。

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本輪復甦的重要因素是出口和房地產，前者受益於歐美宏觀政策刺激，後者則是中國自身信貸擴張的結果。如果明年美國財政刺激力度加大，對出口仍會帶來支撐，但信貸擴張推升債務，導致信用風險上升，對人民幣彙率的支撐作用也會降低。

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記者：李兆明