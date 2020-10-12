【iPhone 12 VS 下半年5G機】一文看清2020下半年已推出5G手機　涵蓋低中高價機你點揀？

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蘋果（Apple）新iPhone 12系列即將登場，預計包括iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機款。外界盛傳新機系列均支援5G網絡，價位更預計涵蓋低中高價，最低6千元有找。而iPhone 12系列目前面對哪些5G新機對手？各大手機品牌在2020下半年已推出的5G手機有甚麼？
其中大廠三星在今年下半年，就推出多款5G手機包括：中價5G機 Galaxy S20 FE 5G、新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2、旗艦機 Galaxy Note 20 系列。另有近期最受矚目的Google 5G手機 Pixel 5及5G版Pixel 4a，Nokia的首款5G手機Nokia 8.3，Sony旗艦5G手機Xperia 5 II，以及搶閘iPhone 12前推出的Motorola Razr 5G。
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各款5G手機規格一覽
|5G手機機款（儲存版本）
|處理器
|鏡頭配置
|建議零售價（港元）
|
Galaxy S20 FE 5G
（8GB RAM+128GB ROM）
|高通S865
|
|$4988
|
Galaxy Z Fold 2
（12GB RAM和256GB ROM）
|高通Snapdragon 865 +
|
|$16,998
|
Galaxy Note 20 5G
（8GB RAM＋ 256GB ROM）
|高通Snapdragon 865+
|
|$7398
|
Google Pixel 5
（8GB RAM＋128GB ROM ）
（註：沒於本港上市）
|Snapdragon 765G
|
|約$5,418（699美元）
|
Nokia 8.3
（8GB RAM + 128GB ROM）
|Snapdragon 765G
|
|$4,398
|
Sony Xperia 5 II
（8GB RAM ＋256GB UFS）
|高通S865
|
|$6,999
|
Motorola Razr 5G
（8GB RAM＋ 256GB）
|Snapdragon 765G
|
|$12,990
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責任編輯：張寶燕