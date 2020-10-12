【iPhone 12 VS 下半年5G機】一文看清2020下半年已推出5G手機　涵蓋低中高價機你點揀？

▲ iPhone 12系列目前面對哪些5G新機對手？各大手機品牌在2020下半年已推出的5G手機有甚麼？

蘋果（Apple）新iPhone 12系列即將登場，預計包括iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機款。外界盛傳新機系列均支援5G網絡，價位更預計涵蓋低中高價，最低6千元有找。而iPhone 12系列目前面對哪些5G新機對手？各大手機品牌在2020下半年已推出的5G手機有甚麼？

其中大廠三星在今年下半年，就推出多款5G手機包括：中價5G機 Galaxy S20 FE 5G、新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2、旗艦機 Galaxy Note 20 系列。另有近期最受矚目的Google 5G手機 Pixel 5及5G版Pixel 4a，Nokia的首款5G手機Nokia 8.3，Sony旗艦5G手機Xperia 5 II，以及搶閘iPhone 12前推出的Motorola Razr 5G。

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各款5G手機規格一覽

5G手機機款（儲存版本） 處理器 鏡頭配置 建議零售價（港元） Galaxy S20 FE 5G （8GB RAM+128GB ROM） 高通S865 三主鏡頭：12MP超廣角鏡頭及廣角鏡頭、8MP遠攝鏡頭

32MP前置鏡頭 $4988 Galaxy Z Fold 2 （12GB RAM和256GB ROM） 高通Snapdragon 865 + 3個12MP的標準、超廣角和長焦鏡頭

兩個10MP自拍鏡頭 $16,998 Galaxy Note 20 5G （8GB RAM＋ 256GB ROM） 高通Snapdragon 865+ 12MP 標準及超廣角鏡頭、64MP 望遠鏡頭

10MP自拍鏡 $7398 Google Pixel 5 （8GB RAM＋128GB ROM ） （註：沒於本港上市） Snapdragon 765G 12MP雙主鏡頭

8MP自拍鏡頭 約$5,418（699美元） Nokia 8.3 （8GB RAM + 128GB ROM） Snapdragon 765G 蔡司四鏡頭：64MP、12MP超廣角鏡頭、20MP景深感光、20MP感光加微距鏡頭

前置鏡頭：24MP $4,398 Sony Xperia 5 II （8GB RAM ＋256GB UFS） 高通S865 三主鏡頭：各12MP

前置鏡頭：8MP $6,999 Motorola Razr 5G （8GB RAM＋ 256GB） Snapdragon 765G 主鏡頭：48MP

前置鏡頭：20MP $12,990

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責任編輯：張寶燕