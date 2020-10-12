  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (一) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12 VS 下半年5G機】一文看清2020下半年已推出5G手機　涵蓋低中高價機你點揀？

科技 16:13 2020/10/12

分享：

iPhone 12系列目前面對哪些5G新機對手？各大手機品牌在2020下半年已推出的5G手機有甚麼？

蘋果（Apple）新iPhone 12系列即將登場，預計包括iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機款。外界盛傳新機系列均支援5G網絡，價位更預計涵蓋低中高價，最低6千元有找。而iPhone 12系列目前面對哪些5G新機對手？各大手機品牌在2020下半年已推出的5G手機有甚麼？

其中大廠三星在今年下半年，就推出多款5G手機包括：中價5G機 Galaxy S20 FE 5G、新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 2、旗艦機 Galaxy Note 20 系列。另有近期最受矚目的Google 5G手機 Pixel 5及5G版Pixel 4a，Nokia的首款5G手機Nokia 8.3，Sony旗艦5G手機Xperia 5 II，以及搶閘iPhone 12前推出的Motorola Razr 5G。

【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】

【iPhone年年半價換新？】蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標 估計為Upgrade換新機計劃

各款5G手機規格一覽

5G手機機款（儲存版本） 處理器 鏡頭配置 建議零售價（港元）

Galaxy S20 FE 5G

（8GB RAM+128GB ROM）

 高通S865
  • 三主鏡頭：12MP超廣角鏡頭及廣角鏡頭、8MP遠攝鏡頭
  • 32MP前置鏡頭
 $4988

Galaxy Z Fold 2

（12GB RAM和256GB ROM）

 高通Snapdragon 865 +
  • 3個12MP的標準、超廣角和長焦鏡頭
  • 兩個10MP自拍鏡頭
 $16,998

Galaxy Note 20 5G

（8GB RAM＋ 256GB ROM）

 高通Snapdragon 865+
  • 12MP 標準及超廣角鏡頭、64MP 望遠鏡頭
  • 10MP自拍鏡
 $7398

Google Pixel 5

（8GB RAM＋128GB ROM ）

（註：沒於本港上市）

 Snapdragon 765G
  • 12MP雙主鏡頭
  • 8MP自拍鏡頭
 約$5,418（699美元）

Nokia 8.3

（8GB RAM  + 128GB ROM）

 Snapdragon 765G
  • 蔡司四鏡頭：64MP、12MP超廣角鏡頭、20MP景深感光、20MP感光加微距鏡頭
  • 前置鏡頭：24MP
 $4,398

Sony Xperia 5 II

（8GB RAM ＋256GB UFS）

 高通S865
  • 三主鏡頭：各12MP
  • 前置鏡頭：8MP
 $6,999

Motorola Razr 5G

（8GB RAM＋ 256GB）

 Snapdragon 765G
  • 主鏡頭：48MP
  • 前置鏡頭：20MP
 $12,990
    點擊圖片放大
    +7
    +6

【iPhone 12】蘋果iPhone勢將催動5G普及化　估計全球今年售出2.5億部5G手機

責任編輯：張寶燕

相關文章

Google推首部5G旗艦手機　未正式上市已缺貨
今日
Google推首部5G旗艦手機　未正式上市已缺貨
【在家工作】第三季全球筆記本電腦出貨量增28%
今日
【在家工作】第三季全球筆記本電腦出貨量增28%
【人工智能】 Facebook AI因「太性感」將洋蔥廣告下架　商戶卻意外因禍得福
今日
【人工智能】 Facebook AI因「太性感」將洋蔥廣告下架　商戶卻意外因禍得福
創新科技及應用 科技產品 5G 智能手機 Samsung Google Apple Sony Nokia Moto

下一篇文章

【人工智能】 Facebook AI因「太性感」將洋蔥廣告下架　商戶卻意外因禍得福
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone年年半價換新？】蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標 估計為Upgrade換新機計劃
【iPhone年年半價換新？】蘋果香港註冊「iPhone for Life」商標 估計為Upgrade換新機計劃
【對抗假新聞】研究員發現新武器　偵測換面DeepFake技術
【對抗假新聞】研究員發現新武器　偵測換面DeepFake技術
【華為末代旗艦手機】余承東宣布　華為Mate 40系列發布會10月22日舉行
【華為末代旗艦手機】余承東宣布　華為Mate 40系列發布會10月22日舉行
【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務
【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務
【華為禁令】傳獲華為供應許可證　台積電：不實市場傳聞
【華為禁令】傳獲華為供應許可證　台積電：不實市場傳聞
【iPhone 12】蘋果iPhone勢將催動5G普及化　估計全球今年售出2.5億部5G手機
【iPhone 12】蘋果iPhone勢將催動5G普及化　估計全球今年售出2.5億部5G手機