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【文字藝術師@iM網欄】 《動物農莊：一個童話故事》 是我們創造了社會，還是社會創造了我們

名人薈萃 10:31 2020/10/13

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《動物農莊》是由英國作家喬治歐威爾所著的託寓小說，於1945年於英國出版。故事分成十章，每章每個事件都對應並影射1917年俄國革命至冷戰前夕，蘇聯政府的更替過程及相關歷史。網上不少文章細列故事所指向的歷史事件，並加以批判論述，唯筆者尚在熟讀該段歷史，難從歷史角度剖析深層信息。下文會運用少許社會學概念和思想，一抒鄙人己見。

「以銅為鏡，可以正衣觀；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。」鼓勵讀者閱讀此書，了解背後歷史，知古鑑今。

內容撮要

曼諾農莊的主人瓊斯先生管理不善，引起動物不滿。一晚，老豬「老少校」召開動物會議，激勵大家推翻人類自力更生。老少校死後，兩隻年輕豬「雪球」和「拿破崙」成為動物的領袖，帶領一眾驅逐瓊斯先生，將農場改名為「動物農莊」。動物商議並訂立了「動物主義七誡」，牠們生活規律、飽足、自在。

「牛棚之戰」，瓊斯攜同其他農莊主試圖奪回動物農莊。在雪球的領導下，動物抵禦了外敵。為實踐農莊現代化，雪球提出興建風車，可惜在宣布計劃時被拿破崙和牠私下教養的狗趕出農莊。

拿破崙搶奪了領導位置，建立了一個只由豬組成的委員會，決定其他動物的日常工作和食物配給，自此除了豬和狗外，動物飽受飢餓。風車還是有建，但一場暴風雨把其吹倒，拿破崙和手下「尖叫者」卻把風車例塌歸因於雪球身上。

「風車之戰」，鄰近農莊主腓特烈攻打動物農莊，重修好的風車被炸毀。動物趕退了敵人，但也死傷不少。忠誠勤奮，對建設有最大貢獻的雄馬「拳擊手」日漸老邁，最後被拿破崙賣給了屠馬商還蒙在鼓裏不自知。

數年後，拿破崙和鄰近農莊主盛舉晚宴，當場和解，將農莊名字改回曼諾農莊。「七誡」被簡化為一句「所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更為平等」。

（動物的兩位領袖—雪球和拿破崙）

安於現狀的慣性

瓊斯被逐，拿破崙掌權後，動物的生活比從前更為艱苦。過去雖然被人統治，但三餐温飽，生病受傷都能得到人類較為專業的照顧和醫治。在拿破崙統治下，動物逐步受到壓迫和榨取：各種有利豬狗的差別待遇、屢改「七誡」以迎合拿破崙的意願和實現牠個人的享樂主義、不斷威迫動物提高工作效率又剝削牠們的福利和退休保障等等。

以上種種令筆者不時憤慨地問：「為甚麼不反抗拿破崙？虛作無聲只會令拿破崙變本加厲。」第一，反抗需要具信服力和號召力的領袖。當初反抗瓊斯只有雪球和拿破崙挺身而出，如今雪球被逐，再沒有人能身先士卒，與拿破崙分庭抗禮，這要讚揚拿破崙的先見之明；第二，動物有安於現狀的慣性，牠們總是認為被拿破崙領導好過被瓊斯牧養，牠們不敢想像反抗過人類之後再被人類掌管，會經歷怎樣的懲罰。這也成為了拿破崙所執持的一大把柄，所以每次動物對委員會的決策或修訂七誡心存質疑時，尖叫者就會以被人類重新控制，威脅動物乖乖服從。

動物在固有的社會秩序中，不敢承擔社會異化和失序的風險，因而配合社會制度運作，以圖維持生活穩定。

（拳擊手：「我要更加努力。」）

主觀的自由

面對瓊斯和拿破崙的統治，動物有截然不同的取態。有動物認為在拿破崙統治下，一切勞動都是為了自己和族人，牠們是自由的。也有動物不以為然，認為拿破崙的統治與當初七誡第七條「所有動物一律平等」背道而馳，這些動物明目張膽反抗拿破崙，就被其身邊的護衛狗咬殺了。

自由是主觀的，每人對「自由」一詞有自己的見解和追求，可惜人們所主張的自由又會互相衝突角力，彷彿在追求自由的過程中要成群結隊，在數百數千種自由之間汰弱留強，而自由的「強弱」就取決於「集體自由」的勢力程度與範圍。更殘酷的是，在令自由這概念清晰化為具體目標的過程中，需要淘汰其他個體所主張，而偏離大眾主張的「個人自由」，這又是否一種不自由的體現？

在故事初段，動物驅逐了瓊斯，擁有了整個農莊的主權，著實讓人高興。然而，筆者想深一層，動物還是被困在了農莊之內，甚至比以前更懼怕農莊外的世界。感覺人也是如此，一直爭取向上流動，讓自己有更大的資本活出自由，卻沒有意識到，自己是踩著別人上去的，自由是從他人身上奪過來的，自由是有限度的，而人憑著階級、地位、財富等標準來分配自由。

當我們以為自己得到更多自由，一直恆久不變的是，我們被困於這個世界、肉體，和有限度的生命（想起地球監獄說）。了解到自由是主觀的、有限度的、殘酷的，我們還是會追求，這大概是人渴望得到快樂的一種爭扎。

（拿破崙的得力手下—尖叫者）

同族與異族間的階級

故事中我們可以觀察到兩種明顯的階級。第一種是人類和所有動物作為一個整體之間的階級，第二種是推翻人類後，動物之間以豬和狗為首，與其他動物的階級，具體可以從多次差別待遇以至勳章制度等例子得出。

社會學普遍認為兩個人就足以成為最根本的社會單位，其中會衍生出比較、資源爭奪、權力鬥爭。筆者認為，人人平等是一種荒誕不經的烏托邦理想。這種理想的存在是必要的，以說服人相信每人有同等的機會和選擇權，從而提供社會運作所需的人力成本。但是，我們需要接受完全平等是不現實的，也要接受階級有其維持社會運作的重要性和必要性。

沒有階級，就沒有階級衝突，而社會的秩序和衝突都對社會進步有莫大貢獻。隨時間遷移、科技進步、生活水平整體上升及生活模式持續變化，每一套社會運作模式都有過時的一日。社會秩序能維持階級之間的競爭慾望，社會衝突則能實現社會革命性的重大變化，兩者並駕齊驅才能不斷刺激社會發展改良，建立一套較適合當時大多數人民，被大多數人民所接納認同的社會模式。

社會是由人的行為和互動建立而成，人是社會之母，但社會誕生之後，它反而主宰了一個人的成長發展和未來。社會的力量龐大得讓我們感受到很多無能為力，至於每人如何回應社會，就是個人的課題了。

作者_張業淇 Kira簡介：

筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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