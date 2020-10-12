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【KFC優惠】推5款著數優惠券 新地脆筒買一送一 (內附優惠券下載)

環球政經 16:45 2020/10/12

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KFC優惠券又來了! 由即日12號起至18號，只要向店內職員出示優惠券，均可享有一人餐和二人餐等優惠，更可以買一送一的優惠享用新地脆筒。

【麥當勞優惠】麥當勞VALUE MONDAY第15周　12元有板燒雞腿包！：【下一頁

【百佳大抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎明起接受登記　頭獎一分鐘免費掃貨（附抽獎連結及攻略）：【下一頁

KFC今次推出5款優惠，包括價值60元「超值二人套餐」、價值72元「滋味二人套餐」、「購買任何一人餐(M1-M6、M11)」減5元及「牛乳新地脆筒(細)」買一送一。同時，客人惠顧時，可以1元來購買中汽水，並可全日使用該優惠。

截圖即可享用KFC優惠券: 

    點擊圖片放大
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客人只需在付款時，向職員出示優惠券即可，以上優惠有效日期至10月18號(星期五)，並適用於上午11時後，但值得留意，部分KFC店舖並不適用此優惠。

 

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責任編輯：潘曉豐

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