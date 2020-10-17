【智創灣區@iM網欄】創新無界限　香港珠寶初創亦可引領世界潮流

今年肺炎疫情影響下，國際珠寶業整個產業鏈都面臨寒冬，不過近年已有回穩跡象，例如Rapaport鑽石價格在年初急跌後，近期已連續6次加價。高新珠寶製造有限公司董事吳景瀚（Kevin）認為香港的珠寶業亦開始回暖：「過去不單是珠寶業，零售行業都依賴自由行，疫情之下各行各業都在嘗試調整。」他透露早前朋友幫助一個國際大品牌在香港試行用綫上數據分析及網上平台買賣珠寶，成功完成金額過千萬元的網上定單。

當年Kevin畢業後正值沙士，在父親建議後協助經營家族珠寶生意。傳統珠寶業有近98%客戶為女性，不過Kevin並沒有墨守父親的成果，推出鈦金屬的男性首飾，為珠寶業加入了科技及男裝的元素，包括袖口鈕、領帶夾、粗綫型手鐲金錬等。

鈦金屬在當時用於首飾是相當創新的理念，更遑論用於男士首飾。當年公司與燕山大學合作開發車牀，用作在鈦合金手鐲邊切割圖案，令手鐲更有彈性，可隨意調校。

最終，公司不單申請功能註册商標專利，於不同國際珠寶展參展都深受歡迎，更被行家起了「Titanium Boys」的別名，Kevin回顧指，新公司開業不久即有一間意大利國際企業向他們提供100萬美元的訂單：「當時感覺很夢幻，雖然最終因為公司開業時間不長，未能符合客戶審查的要求，不過仍上了寶貴的一課。」後來，愈來愈多海外公司研發鈦金屬首飾，Kevin感覺他成功推動行業一個新潮流。

Kevin在工作上接觸到世界各地的客人，包括歐美、中國、東南亞、東歐等，他認為香港作為國際珠寶中心的地位難以取代：「因為珠寶的製造涉及不同的材料往來，而香港沒有稅項及限制，在全球珠寶市場的地位難以取代。」對有意創業的朋友，他建議考慮亞洲地區：「與全球其他地區相比，不單是珠寶業，亞洲區內如大灣區、東南亞等地，勞動成本及政府的政策都有利創業。」

最後，他寄語香港的青年人，應該自我定位為世界人：「雖然大家的根在香港，但工作或創業並不一定要留在香港，我們最有價值的是自己的專業、國際觀及國際視野。」

作者_亞洲青年智庫簡介： 由一群來自亞洲的青年組成，包括企業家、學者、專業人士等，希望促進區內創業、創科、創新及創意，深信香港青年人不應單看香港的創業或就業機會，而是開拓世界各地的機會。

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