【賢行軼事@iM網欄】沒有一件事是無法學到的：你也可以編寫AI程式

曾經在一家教育機構的牆壁上看到一句說話:「沒有一件事是無法學到的。」(There isn’t a thing that cannot be learnt.) 對於學習階段的小朋友來說,那是一種無形的鼓勵,但對於我們成年人又何嘗不是。不要以為大學畢業,甚至唸完碩士、博士後就不用學習,那是無止境的。很沈重吧!但不用怕,因為沒有一件事是無法學到的。

近十多年來,很多人都會誇誇而談大數據、人工智能,把這些事情包裝得很高科技似的來嚇唬別人,讓你感到自己處理不了。如果要讓業務踏進這領域,非得花巨額找來顧問公司,又跟你說一大堆令你感到很有用很神奇,但你又無法了解背後運作原理的簡報,相信不少人都有此經歷。但有家教育機構Preface Coding卻反其道而行,要將大數據和人工智能包裝得簡單化,告訴你這並不是如此高深莫測,你也可以成為一位程式編寫員,就算日後你不用自己編寫程式,也可明白別人程式背後的邏輯,不會被騙。

我們先從一杯咖啡說起。要說如何運用大數據經營咖啡店,分析人口分佈,包括職業、收入水平來決定哪裡開咖啡店甚至如何定價嗎?非也!對自己好一點,先來說自己所喝的那杯咖啡,午飯過後來杯咖啡是很多人的習慣,有家咖啡店按時段調好適度咖啡因,若室外氣溫攝氏31度,降5度的熱咖啡,入口剛好。我們每秒都接收著一大堆新聞資訊,有喜有悲,咖啡師會按當天新聞的快樂度給你苦中一點甜。聽起來頗有趣,而這杯人工智能咖啡的製作程式是由一班12歲至15歲的小朋友花了一個月時間打造的實習作業。你可能會認為這杯人工智能咖啡不夠精密,是營銷上的噱頭大於實用性,但這可算是對人工智能概念和邏輯的簡易入門,對推廣這門知識的普及化已有所幫助,營銷不就是要這效果嗎?

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

上月Preface Coding在中環威靈頓街有一個關於大數據和人工智能的小展覽,以案例形式簡單解說現在人工智能的發展。原來世界上90%的數據是在過去兩年創造的,我們以為只是在網上玩一個小遊戲,也是數據收集的來源。之後就是以編寫不同程式作出數據篩選,背後的思考和分析邏輯最重要,因為電腦是按我們賦予的邏輯去運算,令我們省卻很多時間和精神,去為問題找到一個適合的答案或建議,而最重要是能更精準。例如展覽其中一個案例是金融機構在審核貸款時,怎樣去評估借貸人會否還款,當中需要甚麼考慮因素就是由我們放進程式的,而不同因素有多大關聯性,就是以程式來計算,當個案越多,數據越多,便能令程式越見精準,而人類需累積起來的經驗便能轉化成建立一個模型,而數據不斷累積,亦會令模型越趨準確。

說回咖啡,既然可以應用人工智能來沖調,即是亦可以用人工智能來釀酒或開發其他產品,我在想如果用人工智能替顧客按其身形,包括高度、體重,三圍、甚至上下身比例等,挑選最合適或最流行的服裝配搭,不用度身訂造也能以量產成衣透過配搭來突顯個人優點,不知道會怎樣呢?再能怎樣應用在其他範疇,就看你自己的想像力了。

永遠不要讓自己停止吸收新知識,過去在大數據應用或人工智能這領域走得慢不要緊,因為學習永遠沒有太遲這回事,而且正如Preface Coding創辦人及行政總裁盧炳棠Tommie的左右銘:「沒有一件事是沒法學到的」,就算遲懂也比不懂來得強,若數年後你發覺身邊的人都懂,而偏偏自己不懂那才是問題,要讓未來的自己感謝今天的自己。

作者_廖寶賢簡介: 行走不同國際品牌十多年,鍾意玩、鍾意新嘗試,永遠追求突破,相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

