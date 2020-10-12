【夢想本應翱翔@iM網欄】初創危中有機 風投尋寶不停

今年新冠病毒疫情打擊全球經濟，創投界亦無法倖免。根據PitchBook的研究報告，首季亞洲區風險投資的交易量和投資額均顯著下跌，只有去年全年的約七分之一，不少初創公司需要掙扎求存。

我和Gobi Partners創始合夥人曹嘉泰（Thomas Tsao）早前在阿里巴巴香港創業者基金（Alibaba Hong Kong Entrepreneurs Fund，下稱AEF）的網上研討會中，探討了風險投資者（Venture Capitalist，下稱VC）現時的投資取向及可預見的市場機遇，並為初創公司總結出籌資八大貼士。

VC審慎樂觀 「新常態」下續覓好項目

疫情下，AEF為了保留充足資源協助現有投資組合中的公司渡過難關，對新項目投資相對較為謹慎，但無礙繼續物色優質項目的步伐。Tom亦審慎樂觀，並指投資者的觸角正伸向東南亞、中東及非洲等新興市場，一來求供應鏈多元化，二來因中美關係緊張，中美資金急尋新家園。

事實上，在視像會議軟件的幫助下，VC沒有放慢與創業者會面的節奏，反因大家出差時間大減，更容易相約會議，有時更是一整天沒有停歇。我和Tom都認為，隨著大家適應了遠程開會的常態，實際投資的速度也會慢慢恢復。

疫情加速數碼化 在線應用成投資方向

今次疫情就像催化劑，讓很多企業意識到加速採用數碼科技不只有助提升效率和改善利潤，更是關乎生存。如Tom所言，「若沒有線上經營策略將十分不利，如今VC會自然避開純線下的生意，如傳統零售業。」

大企業渴求有效的科技解決方案（solution），對初創公司是個良機，AEF過去一年就著重物色能在企業層面推動創新和提高效率的解決方案。

另一方面，保持社交距離的「新常態」將刺激一些行業加速發展，例如遠程合作辦公、網絡教育、遠程醫療、在線健身、電子政務、可持續性（如解決外賣塑膠問題）及循環經濟等，投資者的方向亦隨之調整。Tom認為，旅遊業雖受重擊，但當中個別領域會率先復甦，例如宗教旅行等。

環球疫情更是一記響亮的警鐘，喚醒我們關注過去不夠重視的氣候變化、污染、不平等，以及普惠金融等問題。很多聰明的腦袋正探索「由目的驅動的創新」，嘗試解決全球迫在眉睫的問題。

籲初創公司：迅速應變 砥礪前行

作為投資者，今天我們除了關注企業的核心價值及盈利能力，還看重其在逆境中是否能轉換思維，靈活快速應變。面對艱難時勢，我問Tom有何建議，他覺得初創公司應「Be lean（保持精益）」，力求在沒有補貼下仍能經營和增長，「要準備或無法取得下一輪投資，即使有，亦需時更長。」

籌資八大貼士：準備充分、廣撒網絡、耐心積極、持續跟進

我同意Tom所講，初創公司和VC的關係就像一段婚姻，涉及多年的來往，故互相了解至關重要。無論在什麼環境下籌資，我們都建議初創公司做好以下準備：

願景和使命：這是助你克服困難的驅動力 概括業務：用精要語言說清你的業務及市場需求 強調優勢：為什麼你和你的團隊可以做到？ 搜集資料：了解VC背景、人脈、投資標準及方向等。 廣撒網絡：籌資非易事，無論何時都預期只能籌到一半，或需花兩倍時間，與更多投資者交流接觸。 態度積極：好的創業者即使為日常事務焦頭爛額，仍能保持陽光、積極態度，VC很樂意會見這種人。 耐心：現時VC或要處理現有投資組合的很多問題，回應需時。 不斷跟進，保持對話：定期告知業務進展，在VC心目中留下印象。即使暫不獲投資，不代表以後沒有機會。

望以上分享能為讀者帶來啟發。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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