【源‧來自有機@iM網欄】拆解橄欖油多種謬誤  先從起源說起

近年大家都越來越注重健康，更多朋友關注食物的營養成份，橄欖油是其中一種受歡迎的食材，可是很多朋友對橄欖油都是一知半解、甚至有不少謬誤。先同大家做個小測試，看看以下幾點你認為有多少項是正確的，便知道你有沒有誤解：

以上五項有多少項是錯誤的？

▲ 傳統以人手為主生產的橄欖油廠，熟練的工人負責揀選橄欖果實。（Dorothy 攝）

答案開估！全部都不正確！！！我從前都跟不少朋友一樣有這些誤解，直至我飛到意大利參加橄欖油品油師課程，才明白橄欖油的學問是多麼博大精深！

橄欖油其實就是橄欖果實的汁液，含有豐富的營養，例如單元不飽和脂肪酸（主要是油酸）、大量抗氧化劑包括維他命A、D、E、K、類胡蘿蔔素、多酚等。橄欖油可降低血液內的總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）和三酸甘油酯的水平。同時，它不會改變HDL（好）膽固醇的水平（甚至可能會升高它們），從而起到保護作用並防止脂肪斑塊的形成，促進低密度脂蛋白的消除。

食用橄欖油對心血管疾病的有益作用，已經在初步預防中得到了證明，可以降低患上心血管疾病的風險；同時可預防冠狀複發。但橄欖油始終帶有熱量，只可適量進食。

要認識橄欖油，最好先了解它的出處。人類食用橄欖油已經有幾千年歷史，久遠到舊約聖經都有提及。橄欖樹起源於小亞細亞（即土耳其、敘利亞、黎巴嫩）一帶，傳至地中海（包括利比亞、法國南部、撒丁島、希臘、意大利南部等），近代已經擴展至南美、澳洲、亞洲和南非等地，都有出產。

▲ 全球最老的橄欖樹位於克里特島，已有3500歲 （Dorothy 攝）

橄欖樹適合在冬天溫和、夏天炎熱乾燥的地方生長，地中海一帶的氣候非常適合，現時全球三大產油國都是地中海國家，順序為西班牙、意大利、希臘。以下跟大家分享一些關於橄欖油的小知識。

透過基因比對，全球共有約三十個橄欖品種，其中最主要的大約十種。

在北半球，7月下旬至12月橄欖果實開始累積油份，而10月到11月中旬果實重量會明顯增加，亦即開始飽滿，所以橄欖果實的採摘一般在11月到12月。

採摘時可以用人手或機器，人手比較慢但可避免橄欖果實受損（從前真的是全人手，現時很多都會配以電動梳拍協助）；用機器效率會高很多，但對橄欖樹樹幹和果實的傷害亦大很多。有機橄欖園由於每粒果實都十分寶貴，便多以人手採摘，以減少耗損。

▲ 有機橄欖油果園的橄欖樹都幾百甚至上千歲，園主都會以人手小心翼翼地採摘及處理果實 （Dorothy 攝）

由橄欖果實製成橄欖油，整個過程必須在採摘後非常短時間內（最好兩小時內）進行，以保存橄欖油的質素和營養，否則果實便會迅速變壞。不少橄欖油生產商並沒有或只種植少量橄欖樹，他們會透過與當地農夫合作，購買他們的橄欖果實製作橄欖油，而農夫會從中獲得製成橄欖油作為回報。

另外，大家可能都聽過「冷壓」一詞，冷壓 Cold Press即在攝氏28度或以下壓榨果實以獲得汁液，過程中不加熱，可確保營養和質量，優質的橄欖油都必定以冷壓榨取汁液，這是非常基本亦非常重要。

下一次會分享關於如何選擇、使用及保存橄欖油，有興趣的朋友要留意啊！