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英國擬推三級制封城　禁足令或屆時生效？

環球政經 15:45 2020/10/12

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新冠肺炎疫情在英國持續，並有反彈跡象，當局於周日（11日）承認，將引入新的本地封鎖系統。

英國再擴大保就業計劃 下周擬加強防疫措施：【下一頁

據外媒報道，為避免新冠肺炎病毒持續擴散，外界預料英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一在議會上宣布實行三級制封城，並稱為「本地新冠肺炎警報級別」。根據新的系統，屆時，會分為「中」、「高」及「非常高」的級別，並由當地地方政府決定分級，並採取適當的防疫措施。在過去一日，當地新增12872宗確診個案，全國累計超過60萬宗，再多65人死亡，累計死亡人數超於4.2萬人，為歐洲死亡人數最多的國家。

有關詳情目前亦還未公開，不過，外界預料，最高級別將涉及關閉酒館和餐廳，以及禁止家庭互訪和禁足令等。有政府專家顧問指出，現時疫情已達到危險級別，英格蘭北部醫院的深切治療病床亦面臨爆滿，若要避免醫療系統崩潰，全國必須接受更嚴厲的抗疫措施。事實上，過去幾周中，部分經濟領域，以及學校和大學重新開放後，整個歐洲（包括英國）的新冠肺炎確診個案大量增加，英國的感染率和死亡人數以數月來最快的速度增長。

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責任編輯：黎淑雯

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