特朗普被指牟私利 兒子護航：父親為選總統損失財富

美國總統大選11月3日舉行,美國《紐約時報》指控特朗普任職總統後,多間企業及團體照顧特朗普家族企業生意,以獲得特朗普政府優待。特朗普次子批評媒體,更強調父親為競選總統而損失一筆財富,又指父親一直努力擔任總統職位。

《紐約時報》10日報道,聲稱特朗普(Donald Trump)成為美國總統後,有超過200間企業、特殊利益團體及外國政府為了得到特朗普政府優待,照顧特朗普集團(The Trump Organization)的生意,讓特朗普家族賺取數百萬美元。

特朗普二子埃里克(Eric Trump)接受美國廣播公司(ABC)訪問時,主持詢問他對報道有何回應。埃里克批評媒體的報道,強調特朗普反而因競選總統喪失一筆財富(lost a fortune),但特朗普不在乎財富,只想做對的事。

埃里克於訪問中表示父親擔任總統一職是不容易的事:

他早上醒來必須與你甚至整個媒體行業鬥爭,他要與民主黨對抗,而且每天都遭迎頭痛擊。

(He wakes up in the morning, and he has to fight you and he has to fight the entire media and he has to fight the Democrats, and he gets punched in the head every single day.)