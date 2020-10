【美國大選】縱原定第二場取消 拜登仍想跟特朗普辯論

美國共和黨總統特朗普早前確診新冠肺炎,縱使他宣稱已經痊癒,但總統候選人辯論主辦方仍然希望改為視像方式進行,以免有傳染風險,遭特朗普拒絕,令原定本周四舉行的第二場辯論告吹。不過,民主黨拜登團隊主席里士滿表示,拜登仍希望再跟特朗普辯論,但必須確保做足安全措施,且特朗普已經徹底痊癒。

路易斯安那州眾議員兼拜登競選團隊全國共同主席里士滿(Cedric Richmond)周日向美國廣播公司(ABC)表示,只要特朗普徹底痊癒(COVID-free),兼做足安全措施,拜登仍想在10月內跟特朗普再一次辯論。

里士滿表示:

「我知道拜登想要跟特朗普再次辯論。美國人都看見特朗普在第一場辯論遭遇的災難。但我告訴你們,我們將會繼續做在競選和疫情初期所做的事,就是聽取美國專家和科學家指示,就像克里夫蘭他們已經定下指引。」

know that Joe Biden wants to debate Donald Trump again. And Americans saw the disaster that Donald Trump had in the first debate. But I will tell you that we will do what we did from the beginning of this campaign and the pandemic. We will listen to the American experts and scientists -- so here it's the Cleveland Clinic -- and they have set up the protocols.)