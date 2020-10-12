【美國大選】縱原定第二場取消 拜登仍想跟特朗普辯論

美國共和黨總統特朗普早前確診新冠肺炎，縱使他宣稱已經痊癒，但總統候選人辯論主辦方仍然希望改為視像方式進行，以免有傳染風險，遭特朗普拒絕，令原定本周四舉行的第二場辯論告吹。不過，民主黨拜登團隊主席里士滿表示，拜登仍希望再跟特朗普辯論，但必須確保做足安全措施，且特朗普已經徹底痊癒。

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路易斯安那州眾議員兼拜登競選團隊全國共同主席里士滿（Cedric Richmond）周日向美國廣播公司（ABC）表示，只要特朗普徹底痊癒（COVID-free），兼做足安全措施，拜登仍想在10月內跟特朗普再一次辯論。

里士滿表示：

「我知道拜登想要跟特朗普再次辯論。美國人都看見特朗普在第一場辯論遭遇的災難。但我告訴你們，我們將會繼續做在競選和疫情初期所做的事，就是聽取美國專家和科學家指示，就像克里夫蘭他們已經定下指引。」 know that Joe Biden wants to debate Donald Trump again. And Americans saw the disaster that Donald Trump had in the first debate. But I will tell you that we will do what we did from the beginning of this campaign and the pandemic. We will listen to the American experts and scientists -- so here it's the Cleveland Clinic -- and they have set up the protocols.）

他續指，因此只要確認特朗普痊癒，並做妥防護措施，不只保護拜登，而是包括所有參與人員、攝影師等人的健康，他們也希望能夠再次舉行辯論。

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責任編輯：陳啟賢