  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 15:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券　管理客戶資產近47萬億元

即市財經 14:33 2020/10/12

分享：

嘉信理財預計在擴大規模後，營運成本佔客戶資產（EOCA）的百分比將會下降。

近年參與美股的投資者漸多，嘉信理財（Charles Schwab）宣布已完成併購德美利證券（TD Ameritrade），組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀賬戶，管理客戶資產總額6萬億美元（約46.8萬億港元）。

嘉信理財總裁兼首席執行官Walt Bettinger表示，集團計劃快速而有效地利用彼此的互補優勢，為投資者消除更多障礙，致力為客戶及其顧問提供低成本、優質服務和行業領先技術三者兼備的服務。

嘉信理財預計在擴大規模後，營運成本佔客戶資產（EOCA）的百分比將會下降。嘉信理財同時宣布，隨收購交易結束，嘉信理財將於2021年1月1日將其總部由美國三藩市遷往德州韋斯特萊克，此搬遷計劃於去年11月時已經首次向外宣布。

嘉信理財於2019年11月25日起宣布收購德美利證券，業務整合預計需時18至36個月。在完成整合前，嘉信理財與德美利證券將繼續以獨立的經紀交易商運作，兩間公司目前所提供的產品、服務及交付渠道將大致維持不變，客戶應繼續聯絡嘉信理財辦理嘉信理財賬戶事宜，以及聯絡德美利證券辦理德美利證券賬戶事。

相關文章：【美股焦點】AMD新世代Zen 3正式發布　全新Ryzen 5000系列號稱全球最快遊戲處理器

相關文章：【阿里破頂】阿里巴巴港股再破頂　美股昨首破300美元　大行最牛目標價是多少？

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

美股 美元 收購 美國

上一篇文章

【小米股價】 小米推出UWB技術　股價午後升逾7%

下一篇文章

【渣打失誤】渣打ATM傳故障、客戶無法提存轉帳　渣打：正調查事件（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iBond 2020】港元定存最高息6厘 跑贏iBond兩厘「墊底息」
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【iPhone12】蘋果CEO Tim Cook年薪10億生活極簡樸 2300萬曾足夠做其鄰居（多圖）
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎開始登記　高峰近10萬人排隊極速消化（附詳情及連結）