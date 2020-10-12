【美股交易】嘉信理財完成收購德美利證券　管理客戶資產近47萬億元

▲ 嘉信理財預計在擴大規模後，營運成本佔客戶資產（EOCA）的百分比將會下降。

近年參與美股的投資者漸多，嘉信理財（Charles Schwab）宣布已完成併購德美利證券（TD Ameritrade），組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀賬戶，管理客戶資產總額6萬億美元（約46.8萬億港元）。

嘉信理財總裁兼首席執行官Walt Bettinger表示，集團計劃快速而有效地利用彼此的互補優勢，為投資者消除更多障礙，致力為客戶及其顧問提供低成本、優質服務和行業領先技術三者兼備的服務。

嘉信理財預計在擴大規模後，營運成本佔客戶資產（EOCA）的百分比將會下降。嘉信理財同時宣布，隨收購交易結束，嘉信理財將於2021年1月1日將其總部由美國三藩市遷往德州韋斯特萊克，此搬遷計劃於去年11月時已經首次向外宣布。

嘉信理財於2019年11月25日起宣布收購德美利證券，業務整合預計需時18至36個月。在完成整合前，嘉信理財與德美利證券將繼續以獨立的經紀交易商運作，兩間公司目前所提供的產品、服務及交付渠道將大致維持不變，客戶應繼續聯絡嘉信理財辦理嘉信理財賬戶事宜，以及聯絡德美利證券辦理德美利證券賬戶事。

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編輯：陳韻妍