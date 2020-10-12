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【百佳抽獎】抽獎成潮流？　AEON將推消費大抽獎送iPad Air

商業 14:53 2020/10/12

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AEON將於10月16至11月4日慶祝33周年，屆時有星級大抽獎，送iPad Air 256GB及Apple Pencil第2代。(資料圖片)

百佳超級市場推出大抽獎之外，AEON將於10月16至11月4日慶祝33周年，屆時亦將有星級大抽獎。

【百佳抽獎】百佳抽獎今1時接受登記　參加者有咩要留意？（附抽獎連結及電話）

【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）

周年期間於AEON買滿200元或以上便可獲一次抽獎機會，以折實單一發票計算，然後登入https://draw.aeoncity.com.hk輸入所需資料，便可完成大抽獎登記。大獎是iPad Air 256GB及Apple Pencil第2代，價值6,998元，名額5位。買得愈多，中獎機會愈大，AEON會員更可享2倍抽獎機會。

此外，AEON 2021年慈善月曆將於10月16日開賣，內有價值300元的AEON會員現金券。周年期間於全線AEON購物滿500元，即日折實單一發票計算，即送贈1個，或以慈善價10元購買，可於全線AEON百貨及超市分店內之顧客服務部選購，月曆收益將會全數捐予綠領行動，為本地環保工作出一分力。

【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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