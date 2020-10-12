【港股追蹤】雲業務股份再展升浪 金蝶創上市新高

恒生指數急升，多類新經濟股板塊獲追捧。如半導體行業的中芯國際（00981），華虹半導體（01347）及中興通訊（00763）。但以上股份早前均曾顯著調整，今浪或只屬借勢反彈。反而雲業務類股份金蝶國際（00268）及金山軟件（03888），此前一直整固，近期再展升浪，前者今日曾高見24.35元，再創上市新高。

內地工信部早前公布數據，今年首8個月，內地軟件業完成軟件業務收入近5萬億元人民幣，按年增長10%，增速較去年同期回落4.9個百分點，惟較1至7月提高1.4個百分點，顯示行業仍然保持強勁增速。

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金蝶上半年業績雖然由盈轉虧，但仍然獲大行野村看好。該行指，即使受到新冠肺炎疫情的影響，集團之ERP業務維持穩健，更相信受惠於越來越多客戶採用其雲服務以及持續的國內替代，料未來幾年可持續增長；同時公司已準備好迎接工業互聯網的浪潮。

該行提升對公司毛利率預測，及下調2023年後之經營開支預測，目標價由21.6元，提升至22.2元，維持「買入」評級。

金山同樣有利好消息跟進，國家新聞出版署官網顯示，9月份第三批國產遊戲版號中，共有66款遊戲獲得遊戲版號，是今年以來國產遊戲版號下發數量最多的一次，當中金山軟件旗下的西山居亦有《劍俠世界3》獲批版號，遊戲業務屬金山發展雲業務上的最大資金助力，消息自然利好股價表現。

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記者：葉志偉