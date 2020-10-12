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【國際油價】利比亞重啟國內最大油田　油價跌近1%

即市財經 15:01 2020/10/12

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利比亞衝突雙方摩洛哥進行會面。

利比亞國家石油公司昨日（11日）宣佈，國內最大油田沙拉拉油田（Sharara）將恢復生產，截止今日（12日）下午，國際油價跌近1%，11月紐約原油期貨一度跌破40美元關口。目前11月紐約原油期貨報價40.26美元，跌0.89%，12月布蘭特期油報42.41美元，跌1.03%。

利比亞為石油輸出國成員（OPEC）之一。沙拉拉油田所產原油佔利比亞原油出口量約三份一。根據美國能源資訊局（EIA）2019年數據，利比亞日均出產約103萬桶石油，石油輸出佔利比亞總GDP近60%。

今年1月，利比亞受國內動盪局勢影響，利比亞石油公司宣佈五個港口的石油出口出口受阻，並關閉沙拉拉油田。沙拉拉油田自1月初停產，6月曾經短暫恢復過生產。據OPEC統計，利比亞在2019年第四季度平均每日出產116萬桶石油，隨後在今年第一季度急跌至34.8萬桶，第二季度出產量再跌至8.4萬桶。

美國駐利比亞大使館早前宣佈爭奪利比亞控制權的派系已達成協議，計劃重新開放石油港口。9月18日，利比亞雙方談妥有關油元（Petrodollar）的分配機制，利比亞石油出產量漸趨恢復。過去兩星期，利比亞石油產量已從每日10萬桶升至30萬桶。

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相關文章﹕【國際油價】傳沙特考慮推遲逐步增產油價反彈　惟油股變動不大

 

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編輯﹕賴奕羚

商品 布蘭特期油 利比亞 石油輸出國組織 石油

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