【異動股】傳N+1芯片流片測試成功 中芯股價急升近12%

有消息指，中芯（00981）FinFET N+1先進工藝的芯片流片測試成功，帶動股價上揚。截至下午2點30分，中芯報20.65元，升11.7%，成交額達24.5億元，日內最高曾升至21.05元。而華虹半導體（01347）亦升9.7%至30.45元，成交額達3.2億元。以上兩股分別為暫時升幅最大的科指成分股。

媒體報道指，中芯已完成全球首個基於中芯國際FinFET N+1先進工藝的芯片流片和測試，所有IP全自主國產，功能一次測試通過。而「N＋1」工藝是繼第一代先進工藝14nm芯片量產後，所研發的第二代先進工藝的代號。

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早前中芯國際聯席CEO梁孟松博指，N＋1工藝比起現有的14nm工藝，其性能提升20%，功耗降低57%，邏輯面積縮小63%，SoC面積減少55%。

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