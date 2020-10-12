▲ 北韓金正恩落淚道歉欠真誠？韓媒揭戴瑞士名錶（多圖）

北韓日前舉行勞動黨成立75周年閱兵儀式，金正恩於閲兵儀式發表演説時，為無法改善北韓人民生活道歉，金正恩更一度落淚。不過，有韓媒則質疑金正恩的道歉欠真誠，指金正恩道歉時卻戴著價格不菲的瑞士名錶，看來不像在憂國憂民。

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南韓《朝鮮日報》報道指，金正恩上周六（10日）閲兵儀式發表演説時，指出他的努力及奉獻不足以引領人民擺脫生活困境，期間更超過10次表示感謝和抱歉。金正恩感觸落淚時想除掉眼鏡，卻意外被捕捉到戴著瑞士名錶。

報道指，該款名錶是瑞士的IWC萬國錶，為柏濤菲諾自動腕錶系列之一。該款錶價值1.17萬瑞士法郎（約99,610港元）。報道又指，早在去年7月，金正恩已被拍到戴著該款手錶。

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然而，北韓正面對制裁措施，北韓是無法從正常途徑進口奢侈品。報道相信，是「勞動黨39號室」替金正恩走私購得。「勞動黨39號室」據報負責北韓海外地下經濟活動，如秘密出售毒品、偽造貨幣等。

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責任編輯：林嘉莉