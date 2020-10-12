【航空業告急】調查：航空交通2024年前都難恢復疫情前水平

▲ 新冠肺炎疫情全球大流行，影響全球航空業。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，影響全球航空業。裕利安宜公布最新調查報告，顯示疫情對於航空業影響深遠，8月份客運周轉量（Revenue Passenger Kilometer， RPK）按年下跌75%，7月份則下跌80%。

報告提及，隨着衛生限制再次收緊，預計今年全年客運量跌幅，將較早前預測按年下跌40%擴大至按年下降60%，並且估計到2024年才恢復疫情前水平。雖然歐盟和亞洲的國內市場出現小幅反彈，但報告重申，除非今年年底商務旅行恢復強勁，否則整體需求難以再次飆升。

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飛機製造商同挫 只能放慢新機生產速度？

另外，報告指出，受航空業需求低迷的情況影響，飛機製造商難有疫情之前的一半以上產量，並預計在新飛機推遲交付日期，以及減少新訂單下，今年經營虧損可達40億美元，當中廣體客機（wide-body aircraft）較窄體客機（narrow-body aircraft）因遠程國際航班損失最大，而受到較大衝擊。

報告預計兩間飛機製造商，包括空中巴士公司（Airbus）和波音（Boeing），其廣體客機新飛機交付量，將於今年和明年分別較2019年下跌67%和57%。至於窄體客機今年和明年，則較2019年下跌51%和11%。

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責任編輯：馬意文